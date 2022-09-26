Мизулина: государство оперативно реагирует на выход фейков о мобилизации

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: государство оперативно реагирует на выход фейков о мобилизации

26 сентября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

На утро 26 сентября в РФ зафиксировано более 3 миллионов фейков о мобилизации, заявила Екатерина Мизулина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На утро 26 сентября в интернете, в частности в социальных сетях, было зафиксировано более трех миллионов фейков о мобилизации в России и 1,5 миллиона о референдумах в ЛДНР. Российские власти стараются оперативно реагировать на это и опровергать всю недостоверную информацию. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «С каждым днем идет нарастание распространения дезинформации. На сегодняшнее утро наша система увидела три миллиона 100 тысяч недостоверных сообщений о мобилизации и почти 1,5 миллиона о референдумах. Понятно, что весь общий объем может быть намного больше. Конечно, задача государства состоит в том, чтобы работать на опережение, то есть мониторить информационное пространство и оперативно опровергать те или иные недостоверные сюжеты. Чем быстрее они опровергаются, тем быстрее прекращается их дальнейшее распространение. Мы видим, что некоторые органы власти активно этим занимаются», — заявила Екатерина Мизулина. По словам члена Общественной палаты РФ, недостоверную информацию в интернете распространяют страны Запада и Украина. «С каждым днем количество такой дезинформации только увеличивается. Это происходит в связи с тем, что определенные центры на Западе, в том числе представители СБУ Украины, целенаправленно занимаются такого рода провокациями. Задача вбросов — расколоть общество, вывести людей на улицы, на массовые протестные акции с помощью различных призывов, в том числе экстремистского характера, к совершению поджогов, других каких-то насильственных действий. Мы рекомендуем всю информацию перепроверять, особенно если она распространяется в социальных сетях, и с особой осторожностью относиться к разного рода комментариям, потому что большей частью именно в них и сидят так называемые провокаторы», — подчеркнула Мизулина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об увеличении количества мобилизованных свыше 300 тысяч. Ранее он назвал фейками информацию о 1 и 1,2 млн призывников. О проведении частичной мобилизации в России Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На утро 26 сентября в интернете, в частности в социальных сетях, было зафиксировано более трех миллионов фейков о мобилизации в России и 1,5 миллиона о референдумах в ЛДНР. Российские власти стараются оперативно реагировать на это и опровергать всю недостоверную информацию. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «С каждым днем идет нарастание распространения дезинформации. На сегодняшнее утро наша система увидела три миллиона 100 тысяч недостоверных сообщений о мобилизации и почти 1,5 миллиона о референдумах. Понятно, что весь общий объем может быть намного больше. Конечно, задача государства состоит в том, чтобы работать на опережение, то есть мониторить информационное пространство и оперативно опровергать те или иные недостоверные сюжеты. Чем быстрее они опровергаются, тем быстрее прекращается их дальнейшее распространение. Мы видим, что некоторые органы власти активно этим занимаются», — заявила Екатерина Мизулина. По словам члена Общественной палаты РФ, недостоверную информацию в интернете распространяют страны Запада и Украина. «С каждым днем количество такой дезинформации только увеличивается. Это происходит в связи с тем, что определенные центры на Западе, в том числе представители СБУ Украины, целенаправленно занимаются такого рода провокациями. Задача вбросов — расколоть общество, вывести людей на улицы, на массовые протестные акции с помощью различных призывов, в том числе экстремистского характера, к совершению поджогов, других каких-то насильственных действий. Мы рекомендуем всю информацию перепроверять, особенно если она распространяется в социальных сетях, и с особой осторожностью относиться к разного рода комментариям, потому что большей частью именно в них и сидят так называемые провокаторы», — подчеркнула Мизулина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об увеличении количества мобилизованных свыше 300 тысяч. Ранее он назвал фейками информацию о 1 и 1,2 млн призывников. О проведении частичной мобилизации в России Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призваны будут 300 тысяч россиян.