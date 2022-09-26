После ЧП в Ижевске в курганских школах усилят меры безопасности

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Детский сад в п. Вороновка, по улице Урожайная, 147. Курган, детский сад, замок, забор, вороновка, улица урожайная 147, закрытый детский сад, железный забор
В курганских школах и усиливают меры безопасности (архивное фото) Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

В школах Кургана проведут инструктажи с сотрудниками и учениками, проверят общую безопасность. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации. Усиление мер связано с ЧП, которое 26 сентября случилось в Ижевске.

«Глава Кургана Елена Ситникова поставила перед департаментом социальной политики задачу еще раз проверить меры безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы, провести внеплановые инструктажи с сотрудниками и обучающимися», — говорится в сообщении мэрии. На входах в 36 школах (47 зданиях) установлены металлорамки, усилен контрольно-пропускной режим, разработаны графики дежурств.

В зданиях есть системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. Посторонние не могут войти или заехать на территории общеобразовательных учреждений. Для сотрудников и школьников проводят учебные тренировки. Их цель научить детей и взрослых действовать в случаях нападений, обнаружения взрывных устройств и других чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU писало, что в ижевской школе №88 днем 26 сентября 2022 года неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, погибли 15 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования в связи с трагедией.

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В школах Кургана проведут инструктажи с сотрудниками и учениками, проверят общую безопасность. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации. Усиление мер связано с ЧП, которое 26 сентября случилось в Ижевске. «Глава Кургана Елена Ситникова поставила перед департаментом социальной политики задачу еще раз проверить меры безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы, провести внеплановые инструктажи с сотрудниками и обучающимися», — говорится в сообщении мэрии. На входах в 36 школах (47 зданиях) установлены металлорамки, усилен контрольно-пропускной режим, разработаны графики дежурств. В зданиях есть системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. Посторонние не могут войти или заехать на территории общеобразовательных учреждений. Для сотрудников и школьников проводят учебные тренировки. Их цель научить детей и взрослых действовать в случаях нападений, обнаружения взрывных устройств и других чрезвычайных ситуаций. Ранее URA.RU писало, что в ижевской школе №88 днем 26 сентября 2022 года неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, погибли 15 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования в связи с трагедией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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