После ЧП в Ижевске в курганских школах усилят меры безопасности

В курганских школах и усиливают меры безопасности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба

В школах Кургана проведут инструктажи с сотрудниками и учениками, проверят общую безопасность. Об этом говорится на официальном сайте городской администрации. Усиление мер связано с ЧП, которое 26 сентября случилось в Ижевске.

«Глава Кургана Елена Ситникова поставила перед департаментом социальной политики задачу еще раз проверить меры безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы, провести внеплановые инструктажи с сотрудниками и обучающимися», — говорится в сообщении мэрии. На входах в 36 школах (47 зданиях) установлены металлорамки, усилен контрольно-пропускной режим, разработаны графики дежурств.

В зданиях есть системы видеонаблюдения и тревожные кнопки. Посторонние не могут войти или заехать на территории общеобразовательных учреждений. Для сотрудников и школьников проводят учебные тренировки. Их цель научить детей и взрослых действовать в случаях нападений, обнаружения взрывных устройств и других чрезвычайных ситуаций.

Ранее URA.RU писало, что в ижевской школе №88 днем 26 сентября 2022 года неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, погибли 15 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования в связи с трагедией.