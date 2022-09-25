25 сентября 2022
24 сентября 2022

Глава Курганской области принес соболезнования пострадавшим в Ижевске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Губернатор Курганской области выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе №88 Ижевска, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально».

«Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших, главе Удмуртии Александру Бречалову и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в посте. Также слова соболезнования от лица всего района принес глава Целинного округа Александр Сытов, соответствующее обращение он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого URA.RU писало, что с 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88 в Ижевске. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в образовательном учреждении. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе №88 Ижевска, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших, главе Удмуртии Александру Бречалову и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в посте. Также слова соболезнования от лица всего района принес глава Целинного округа Александр Сытов, соответствующее обращение он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». До этого URA.RU писало, что с 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88 в Ижевске. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в образовательном учреждении. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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