Глава Курганской области принес соболезнования пострадавшим в Ижевске

26 сентября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области выразил соболезнования семьям погибших в Ижевске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе №88 Ижевска, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших, главе Удмуртии Александру Бречалову и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в посте. Также слова соболезнования от лица всего района принес глава Целинного округа Александр Сытов, соответствующее обращение он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». До этого URA.RU писало, что с 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88 в Ижевске. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в образовательном учреждении. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе №88 Ижевска, а также пожелал скорейшего выздоровления раненным. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Курганская область официально». «Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших, главе Удмуртии Александру Бречалову и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — указано в посте. Также слова соболезнования от лица всего района принес глава Целинного округа Александр Сытов, соответствующее обращение он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте». До этого URA.RU писало, что с 26 по 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим в школе №88 в Ижевске. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в образовательном учреждении. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Согласно данным СКР, число жертв на текущий момент составляет 13 человек, среди погибших семеро детей.