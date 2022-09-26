Готовить мобилизованных будут на полигоне танковой дивизии в Чебаркуле (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко встретилась в Чебаркуле с призванными на военную службу по частичной мобилизации и военным прокурором. О поездке в расположение танковой дивизии она сообщила 26 сентября.

«Посетила танковую дивизию в Чебаркуле, куда направляют земляков. Здесь им выдают обмундирование, обеспечивают необходимым, с ними работают психологи, скоро начнутся мероприятия по боевому слаживанию. Передо мной стояли взрослые мужчины в боевом настроении, совсем юных не встретила», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

По словам омбудсмена, никто из опрошенных не подтвердил, что его призывали незаконно. На прием по личным вопросам никто не обратился. Тем не менее, заметила Сударенко, на организованную ей горячую линию поступает много звонков, часть из которых вызывает беспокойство.

Сейчас описанные ситуации отрабатывают с прокуратурой и военкоматами. Также омбудсмен провела совещание с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Иваном Дмитриенко и командованием дивизии. Имеющим заболевания и другие противопоказания к службе Сударенко рекомендовала обязательно сообщать о них, приходя по повестке в военкомат, и иметь при себе подтверждающие документы.

Среди мобилизованных — только взрослые мужчины Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Боевое слаживание проходит на базе танковой дивизии в Чебаркуле Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области