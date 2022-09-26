Клишас: власти РФ не планируют новых законов для уклонистов от мобилизации

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас сделал заявление по поводу мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новых мер в отношении уклонистов во время частичной мобилизации применяться в России не будет. Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет. Акцент — на социальную поддержку граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации», — написал он в своем telegram-канале.

Он отметил, что на данный момент продолжается работа «над этой важнейшей и неотложной темой». Клишас анонсировал, что повестка заседания Совета Федерации, которое состоится 4 октября, будет содержательной.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября. Всего планируется набрать 300 тысяч человек. Призыву подлежат военнообязанные с категориями «А», «Б» и «В», передает «Федеральное агентство новостей». Обычно категорию указывают на 11-й странице военного билета, уточняет телеканал 360.

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Новых мер в отношении уклонистов во время частичной мобилизации применяться в России не будет. Об этом заявил председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Никаких законопроектов о дополнительной ответственности за уклонение от призыва, увеличения сроков по действующим статьям УК не было и нет. Акцент — на социальную поддержку граждан, в том числе тех, кто идет служить в рамках частичной мобилизации», — написал он в своем telegram-канале. Он отметил, что на данный момент продолжается работа «над этой важнейшей и неотложной темой». Клишас анонсировал, что повестка заседания Совета Федерации, которое состоится 4 октября, будет содержательной. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября. Всего планируется набрать 300 тысяч человек. Призыву подлежат военнообязанные с категориями «А», «Б» и «В», передает «Федеральное агентство новостей». Обычно категорию указывают на 11-й странице военного билета, уточняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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