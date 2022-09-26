Беженец из Волновахи, которому ВСУ обстреляли дом, проголосовал на референдуме в ХМАО

26 сентября 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Беженцы с Донбасса голосуют за его вхождение в состав РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Нижневартовске (ХМАО) беженец Сергей Феденко, чей дом разбомбили ВСУ, проголосовал на референдуме за вхождение Донбасса в состав России. О том, что его семья выбрала русский Донбасс еще в 2014 году, он рассказал журналисту URA.RU. «Мы переехали с женой из Черниговской области [Украины] еще в 2014, потому что не разделяли взглядов друзей и родственников на позицию украинских властей по поводу принадлежности Донбасса. Тогда Волноваху не зацепило, а вот этой зимой буквально на вторую ночь [с момента начала спецоперации] в наш дом попала ракета, прилетевшая с украинской стороны. Мы с семьей бежали в Нижневартовск — здесь у нас живут друзья. Здесь же и проголосовали за присоединение к России», — поделился Сергей с корреспондентом агентства. Семья Феденко была благополучной: свой частный дом в Волновахе, бизнес, машины. Ничего из этого не осталось. Феденко успели перебежать в район многоэтажек, где были подвалы — там и спаслись. Голодали, выходили под бомбежки в поисках еды, потом штурмовики отбили Волноваху, и Феденко эвакуировались в Россию. По словам Сергея, вариант переезда на Украину его семья не рассматривала. «Хотелось бы, чтобы голосование прекратило этот конфликт, но нужно что-то делать с политиками на Украине, иначе это все никогда не кончится», — считает Сергей. Ранее URA.RU рассказывало о беженке из Мариуполя, чей дом тоже был разрушен бомбардировкой ВСУ. Женщину эвакуировали в Нягань, где живут ее братья. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) беженец Сергей Феденко, чей дом разбомбили ВСУ, проголосовал на референдуме за вхождение Донбасса в состав России. О том, что его семья выбрала русский Донбасс еще в 2014 году, он рассказал журналисту URA.RU. «Мы переехали с женой из Черниговской области [Украины] еще в 2014, потому что не разделяли взглядов друзей и родственников на позицию украинских властей по поводу принадлежности Донбасса. Тогда Волноваху не зацепило, а вот этой зимой буквально на вторую ночь [с момента начала спецоперации] в наш дом попала ракета, прилетевшая с украинской стороны. Мы с семьей бежали в Нижневартовск — здесь у нас живут друзья. Здесь же и проголосовали за присоединение к России», — поделился Сергей с корреспондентом агентства. Семья Феденко была благополучной: свой частный дом в Волновахе, бизнес, машины. Ничего из этого не осталось. Феденко успели перебежать в район многоэтажек, где были подвалы — там и спаслись. Голодали, выходили под бомбежки в поисках еды, потом штурмовики отбили Волноваху, и Феденко эвакуировались в Россию. По словам Сергея, вариант переезда на Украину его семья не рассматривала. «Хотелось бы, чтобы голосование прекратило этот конфликт, но нужно что-то делать с политиками на Украине, иначе это все никогда не кончится», — считает Сергей. Ранее URA.RU рассказывало о беженке из Мариуполя, чей дом тоже был разрушен бомбардировкой ВСУ. Женщину эвакуировали в Нягань, где живут ее братья. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русскоязычного населения со стороны украинского режима. Референдум по вопросу вхождения в состав РФ освобожденных территорий Украины проходит с 23 по 27 сентября.