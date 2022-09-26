Тюменский солдат, потерявший руку, продолжит служить в армии

Солдат из Тюмени, лишившийся руки, хочет получить должность в военкомате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменский солдат, получивший инвалидность, решил не оставлять службу в Вооруженных силах РФ. Мужчина намерен продолжить ее, находясь в Тюмени, сообщил он URA.RU. Весной 2021 года тюменец поступил на службу в армию по контракту. В одном из боев молодой человек потерял руку. Семену 22 года. В целях безопасности мы не разглашаем его фамилии.

«Мы попали под минометный обстрел, когда осуществляли передислокацию под Бучей. Теперь у меня протез», — рассказал он агентству.

На вопрос о том, каковы его профессиональные планы на будущее, он ответил, что службу в армии не оставит. Мужчина намерен перевестись на какую-нибудь должность в одном из военкоматов Тюмени. «Я не считаю себя героем. Я просто выполнял свой воинский долг перед родной страной», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением и объявил в России частичную мобилизацию. Поэтому в Тюмени планируют создать школу для подготовки военных кадров, чтобы вместе с опытными преподавателями, а также участниками боевых действий, восстановить или получить базовые знания, которые помогут подготовиться к решению реальных боевых задач.