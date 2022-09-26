Эрдоган хочет срочно свести Путина с Зеленским

26 сентября 2022 в 20:21 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил о желании организовать встречу глав РФ и Украины Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня», — сказал Эрдоган во время заявления нации после заседания кабмина. Его слова приводит Haber Global. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Российский лидер отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня», — сказал Эрдоган во время заявления нации после заседания кабмина. Его слова приводит Haber Global. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Российский лидер отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.