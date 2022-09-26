В Белом доме оценили вероятность применения Россией ядерного оружия

Белый дом: США не видят признаков намерения РФ применять ядерное оружие

26 сентября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Власти США сейчас не видят никаких признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия, заявила Карин Жан-Пьер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки на данный момент не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие. Так ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на соответствующий вопрос в ходе брифинга. «Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов, то мы этого не видели на данный момент <…> однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе», — ответила она в ходе брифинга, транслируемого на YouTube-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве опасаются возможного ядерного удара от России в ответ на ядерный шантаж Запада. Он призвал западные страны, чтобы они вели себя аккуратнее, так как ядерный ответ РФ, по его словам, «может стать реальностью». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.

Соединенные Штаты Америки на данный момент не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие. Так ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на соответствующий вопрос в ходе брифинга. «Что касается свидетельств [подготовки к применению ядерного оружия] или шансов, то мы этого не видели на данный момент <…> однако мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе», — ответила она в ходе брифинга, транслируемого на YouTube-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве опасаются возможного ядерного удара от России в ответ на ядерный шантаж Запада. Он призвал западные страны, чтобы они вели себя аккуратнее, так как ядерный ответ РФ, по его словам, «может стать реальностью». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ никому не угрожает ядерным оружием и готова применить его только для защиты собственного суверенитета.