26 сентября 2022

Депутат Госдумы: после референдума будет упразднена таможня на границах РФ и ДНР

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Антикоррупционный форум ОНФ. Екатеринбург, гетта антон
Будут только контрольно-пропускные пункты, заявил Антон Гетта Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

После признания результатов референдума о вхождении ДНР, ЛНР в состав РФ останутся только контрольно-пропускные пункты вместо таможенного режима. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

«Никаких таможен, никаких уже границ в принципе не будет, потому что мы будем одной единой страной», — сказал Гетта. По его словам, будут только контрольно-пропускные пункты.

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. Так, явка составила более 50% граждан.

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После признания результатов референдума о вхождении ДНР, ЛНР в состав РФ останутся только контрольно-пропускные пункты вместо таможенного режима. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. «Никаких таможен, никаких уже границ в принципе не будет, потому что мы будем одной единой страной», — сказал Гетта. По его словам, будут только контрольно-пропускные пункты. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. Так, явка составила более 50% граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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