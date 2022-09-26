Депутат Госдумы: после референдума будет упразднена таможня на границах РФ и ДНР

27 сентября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Будут только контрольно-пропускные пункты, заявил Антон Гетта Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После признания результатов референдума о вхождении ДНР, ЛНР в состав РФ останутся только контрольно-пропускные пункты вместо таможенного режима. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. «Никаких таможен, никаких уже границ в принципе не будет, потому что мы будем одной единой страной», — сказал Гетта. По его словам, будут только контрольно-пропускные пункты. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. Так, явка составила более 50% граждан.

После признания результатов референдума о вхождении ДНР, ЛНР в состав РФ останутся только контрольно-пропускные пункты вместо таможенного режима. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. «Никаких таможен, никаких уже границ в принципе не будет, потому что мы будем одной единой страной», — сказал Гетта. По его словам, будут только контрольно-пропускные пункты. На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся. Так, явка составила более 50% граждан.