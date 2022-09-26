Приложение «ВКонтакте» пропало из российского App Store

27 сентября 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Приложение «ВКонтакте» пропало из российского App Store Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений App Store. При этом в Google Play приложение все еще доступно. При попытке запроса приложения в App Store отображаются иные приложения. При этом в Google Play сервис остается доступным. На фоне санкций против РФ, App Store and Google Play удаляют российские приложения из магазинов. Так, приложение «ВКонтакте» не находится по поиску сообщает НСН. Обновлено в 01-24: Из магазина пропали VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail. ru — все они больше недоступны для скачивания. Также стало известно, что акции компании потеряли около 20%, передает издание Redovka в своем telegram-канале.

Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений App Store. При этом в Google Play приложение все еще доступно. При попытке запроса приложения в App Store отображаются иные приложения. При этом в Google Play сервис остается доступным. На фоне санкций против РФ, App Store and Google Play удаляют российские приложения из магазинов. Так, приложение «ВКонтакте» не находится по поиску сообщает НСН. Обновлено в 01-24: Из магазина пропали VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail. ru — все они больше недоступны для скачивания. Также стало известно, что акции компании потеряли около 20%, передает издание Redovka в своем telegram-канале.