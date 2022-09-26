Больница в ЯНАО утилизировала медицинские отходы с нарушениями

Природоохранная прокуратура ЯНАО через суд добилась от руководства ЦРБ Аксарки (Приуральский район) закупки оборудования для обеззараживания медотходов. Как сообщает надзорное ведомство, до этого в структурных подразделениях больницы данное оборудование отсутствовало.
«В структурных подразделениях ГБУЗ ЯНАО „Аксарковская центральная районная больница“ отсутствует оборудование для обеззараживания физическими методами медицинских отходов… — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. — Направлен иск в суд о возложении на медицинское учреждение обязанности обеспечить обеззараживание медицинских отходов».
По данным ведомства, исковые требования судом удовлетворены. Медучреждение оборудование закупило и ввело в эксплуатацию.
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