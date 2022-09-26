26 сентября 2022
25 сентября 2022

Больница в ЯНАО утилизировала медицинские отходы с нарушениями

Прокуратура ЯНАО добилась от ЦРБ Аксарки закупить обеззараживающее оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медицинские отходы
В больнице не было необходимого оборудования Фото:

Природоохранная прокуратура ЯНАО через суд добилась от руководства ЦРБ Аксарки (Приуральский район) закупки оборудования для обеззараживания медотходов. Как сообщает надзорное ведомство, до этого в структурных подразделениях больницы данное оборудование отсутствовало.

«В структурных подразделениях ГБУЗ ЯНАО „Аксарковская центральная районная больница“ отсутствует оборудование для обеззараживания физическими методами медицинских отходов… — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. — Направлен иск в суд о возложении на медицинское учреждение обязанности обеспечить обеззараживание медицинских отходов».

По данным ведомства, исковые требования судом удовлетворены. Медучреждение оборудование закупило и ввело в эксплуатацию.

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Природоохранная прокуратура ЯНАО через суд добилась от руководства ЦРБ Аксарки (Приуральский район) закупки оборудования для обеззараживания медотходов. Как сообщает надзорное ведомство, до этого в структурных подразделениях больницы данное оборудование отсутствовало. «В структурных подразделениях ГБУЗ ЯНАО „Аксарковская центральная районная больница“ отсутствует оборудование для обеззараживания физическими методами медицинских отходов… — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. — Направлен иск в суд о возложении на медицинское учреждение обязанности обеспечить обеззараживание медицинских отходов». По данным ведомства, исковые требования судом удовлетворены. Медучреждение оборудование закупило и ввело в эксплуатацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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