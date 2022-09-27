Журналисты в США призвали Белый Дом признать референдумы в ДНР с одним условием

27 сентября 2022 в 09:54 Размер текста - 17 +

На референдумах присутствуют иностранные наблюдатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Белый дом мог бы признать референдумы в Донбассе и нейтралитет Украины в случае голосования под наблюдением миротворцев ООН. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «В США могли бы предложить сделку: нейтралитет Украины в обмен на западное оружие и гарантии безопасности. А также референдум, проведенный под эгидой миротворцев ООН и наблюдателей за выборами, чтобы определить судьбу Крыма и Донбасса», — пишет The American Conservative. Референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донбассе проходят с 23 до 27 сентября. Там работают наблюдатели из стран ООН Греции, Испании и Бразилии. Они похвалили организацию голосования на освобожденных территориях, сообщает «Утро.ру». На референдуме в ДНР присутствуют 129 иностранных наблюдателей, в том числе из ЮАР, Германии и Венесуэлы, передает телеканал 360. Российские военные освободили ЛНР, часть ДНР и Запорожья, а также Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса.

Белый дом мог бы признать референдумы в Донбассе и нейтралитет Украины в случае голосования под наблюдением миротворцев ООН. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «В США могли бы предложить сделку: нейтралитет Украины в обмен на западное оружие и гарантии безопасности. А также референдум, проведенный под эгидой миротворцев ООН и наблюдателей за выборами, чтобы определить судьбу Крыма и Донбасса», — пишет The American Conservative. Референдумы в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донбассе проходят с 23 до 27 сентября. Там работают наблюдатели из стран ООН Греции, Испании и Бразилии. Они похвалили организацию голосования на освобожденных территориях, сообщает «Утро.ру». На референдуме в ДНР присутствуют 129 иностранных наблюдателей, в том числе из ЮАР, Германии и Венесуэлы, передает телеканал 360. Российские военные освободили ЛНР, часть ДНР и Запорожья, а также Херсонскую область в ходе спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса.