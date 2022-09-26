Из ХМАО отправилась первая партия мобилизованных югорчан. Видео

27 сентября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Первый автобус с мобилизованными из ХМАО отправился из Ханты-Мансийска Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый автобус с мобилизованными жителями ХМАО отправился из Ханты-Мансийска. Мужчин, которые в первых рядах пришли по повестке из военкомата, отправились в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Это первая группа мобилизованных, которые отправляются из Югры. Также отправка будет идти не только из Ханты-Мансийска, но и из других городов округа», — сообщили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.



Перед посадкой в автобус, в здании военкомата прозвучали напутственные речи исполняющего обязанности военкома ХМАО Романа Вуколова и заместителя главы Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой. К мобилизуемым обратился православный священник, желающим раздали молитвословы и крестики. «У меня стрелковая разведывательная специальность, я пулеметчик. Пришел сразу по повестке, хотя мобилизовался в 2020 году. Проводить приехали все родственники и друзья. Все переживают, конечно, но понимают прекрасно. Все будет хорошо, я верю в это и все», — сказал мобилизованный Даниил Малюгин. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый автобус с мобилизованными жителями ХМАО отправился из Ханты-Мансийска. Мужчин, которые в первых рядах пришли по повестке из военкомата, отправились в учебный центр в одну из воинских частей в Свердловской области, передает корреспондент URA.RU. «Это первая группа мобилизованных, которые отправляются из Югры. Также отправка будет идти не только из Ханты-Мансийска, но и из других городов округа», — сообщили URA.RU в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. Перед посадкой в автобус, в здании военкомата прозвучали напутственные речи исполняющего обязанности военкома ХМАО Романа Вуколова и заместителя главы Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой. К мобилизуемым обратился православный священник, желающим раздали молитвословы и крестики. «У меня стрелковая разведывательная специальность, я пулеметчик. Пришел сразу по повестке, хотя мобилизовался в 2020 году. Проводить приехали все родственники и друзья. Все переживают, конечно, но понимают прекрасно. Все будет хорошо, я верю в это и все», — сказал мобилизованный Даниил Малюгин. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.