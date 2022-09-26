26 сентября 2022

Пермские депутаты почтили память погибших в школе Ижевска

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, пермская городская дума, депутат городской думы, депутат пермь, дмитрий малютин
Дмитрий Малютин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

Депутаты пермской городской думы в начале пленарного заседания почтили память погибших при стрельбе в ижевской школе. Спикер думы Дмитрий Малютин выразил соболезнования близким погибших и объявил минуту молчания.

«Прошу всех почтить память погибших минутой молчания», — объявил он. После этого депутаты и присутствующие на заседании чиновники поднялись с кресел.

26 сентября бывший ученик школы №88 в Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. После он покончил с собой. По последним данным, число погибших в результате трагедии выросло до 17.

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Депутаты пермской городской думы в начале пленарного заседания почтили память погибших при стрельбе в ижевской школе. Спикер думы Дмитрий Малютин выразил соболезнования близким погибших и объявил минуту молчания. «Прошу всех почтить память погибших минутой молчания», — объявил он. После этого депутаты и присутствующие на заседании чиновники поднялись с кресел. 26 сентября бывший ученик школы №88 в Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. После он покончил с собой. По последним данным, число погибших в результате трагедии выросло до 17.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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