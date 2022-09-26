Пермские депутаты почтили память погибших в школе Ижевска

Дмитрий Малютин выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
Депутаты пермской городской думы в начале пленарного заседания почтили память погибших при стрельбе в ижевской школе. Спикер думы Дмитрий Малютин выразил соболезнования близким погибших и объявил минуту молчания.
«Прошу всех почтить память погибших минутой молчания», — объявил он. После этого депутаты и присутствующие на заседании чиновники поднялись с кресел.
26 сентября бывший ученик школы №88 в Ижевске Артем Казанцев открыл стрельбу в учебном заведении. После он покончил с собой. По последним данным, число погибших в результате трагедии выросло до 17.
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