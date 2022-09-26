26 сентября 2022

В Кургане начал работу участок для проведения референдума о вхождении ЛДНР в состав России

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа 17. Курган
Референдум о присоединении ЛДНР в Кургане проходит в школе №17 Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Кургане открылся участок для голосования на референдуме о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Избирательный участок начал работу в школе №17 в поселке Рябково, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На базе школы №17 в Кургане открылся избирательный участок о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Уже есть первый проголосовавший человек», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU, писало, что референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября, а руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября.

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В Кургане открылся участок для голосования на референдуме о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Избирательный участок начал работу в школе №17 в поселке Рябково, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На базе школы №17 в Кургане открылся избирательный участок о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Уже есть первый проголосовавший человек», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU, писало, что референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября, а руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября.
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