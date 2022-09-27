Челябинец предстанет перед судом Екатеринбурга за убийство женщины в ДТП

27 сентября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП произошло 16 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Перед судом Екатеринбурга предстанет водитель из Челябинской области, который на газели снес женщину на пешеходном переходе, впоследствии умершей в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы. Челябинец обвиняется в смертельной аварии, произошедшей в марте, когда он, управляя газелью, снес женщину на пешеходном переходе. При этом, по версии следствия, водитель не заметил красного сигнала светофора. Сбитая женщина была доставлена в больницу, но умерла через непродолжительное время после госпитализации. ДТП произошло 16 марта на улице Челюскинцев. Погибшей горожанке было 77 лет, врачи пытались спасти ее жизнь, но состояние пенсионерки оказалось слишком тяжелым.

Перед судом Екатеринбурга предстанет водитель из Челябинской области, который на газели снес женщину на пешеходном переходе, впоследствии умершей в больнице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы. Челябинец обвиняется в смертельной аварии, произошедшей в марте, когда он, управляя газелью, снес женщину на пешеходном переходе. При этом, по версии следствия, водитель не заметил красного сигнала светофора. Сбитая женщина была доставлена в больницу, но умерла через непродолжительное время после госпитализации. ДТП произошло 16 марта на улице Челюскинцев. Погибшей горожанке было 77 лет, врачи пытались спасти ее жизнь, но состояние пенсионерки оказалось слишком тяжелым.