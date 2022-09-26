26 сентября 2022

Губернатор Шумков посетил курганский пункт отправки мобилизованных

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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , шумков вадим
Губернатор Шумков прибыл на пункт отправки курганцев Фото:
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Мобилизация в России

Глава Курганской области Вадим Шумков побывал на пункте отправки земляков, призванных в армию по частичной мобилизации. Об этом рассказали в правительстве области.

«Губернатор Вадим Шумков побывал на сборном пункте пребывания мобилизованных граждан в Кургане. Он проконтролировал созданные условия для призванных на защиту Родины жителей», — сообщила пресс-служба правительства. Губернатор проверил, дают ли мобилизованным горячее питание. Кроме этого, сотрудники правительства проследили, чтобы для всех призванных курганцев был проведено краткое обучение.

Шумков распорядился, чтобы будущие военнослужащие получили походную амуницию. Те граждане, у которых имелись нерешенные бытовые и семейные проблемы, могли заполнить заявления для их решения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане проводили часть мобилизованных горожан с пункта отправки. Автобусы с призывниками выехали в Свердловскую область 26 сентября.

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Глава Курганской области Вадим Шумков побывал на пункте отправки земляков, призванных в армию по частичной мобилизации. Об этом рассказали в правительстве области. «Губернатор Вадим Шумков побывал на сборном пункте пребывания мобилизованных граждан в Кургане. Он проконтролировал созданные условия для призванных на защиту Родины жителей», — сообщила пресс-служба правительства. Губернатор проверил, дают ли мобилизованным горячее питание. Кроме этого, сотрудники правительства проследили, чтобы для всех призванных курганцев был проведено краткое обучение. Шумков распорядился, чтобы будущие военнослужащие получили походную амуницию. Те граждане, у которых имелись нерешенные бытовые и семейные проблемы, могли заполнить заявления для их решения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане проводили часть мобилизованных горожан с пункта отправки. Автобусы с призывниками выехали в Свердловскую область 26 сентября.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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