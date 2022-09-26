Губернатор Вадим Шумков отметил, что аптечки были укомплектованы, учитывая советы товарищей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Призывникам, которых 26 сентября отправили из Курганской области в военную часть, по указанию губернатора Вадима Шумкова выдали аптечки. Об этом сообщили представители правительства Курганской области.

«При выходе в автобус всем получить сухие пайки на три дня, на всякий случай, а также аптечки. Аптечки мы комплектуем сами, исходя из тех данных, которые говорят наши товарищи, что там требуются в первую очередь», — обратился к призывникам Шумков перед отправкой. Видео с обращением было опубликовано в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

В правительстве отметили, что также по указанию Шумкова призывникам выдают спальные мешки и походные коврики. Также губернатор предложил мужчинам, чьи семьи нуждаются в поддержке, заполнить анкеты. «Чем необходимо — поможем», — добавил Шумков.

Первые автобусы с призывниками, подлежащими частичной мобилизации, отправили из Кургана в Свердловскую область 26 сентября. До этого, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.