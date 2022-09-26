Студент-медик из Донецка на референдуме заявил, что хочет остаться в Тюмени

Жители ДНР голосуют на референдуме в Тюмени 27 сентября (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Студент Тюменского медицинского госуниверситета (ТюмГМУ) Данил, переехавший в областной центр из Донецка, рассказал, что хотел бы остаться жить в Тюмени. Об этом молодой человек рассказал корреспонденту URA.RU на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ, который проходит в Тюмени.

«Мне 18 лет, я учился в Донецком национальном медицинском университете, но перевелся в ТюмГМУ на бюджетное место. На референдуме проголосовал за [вхождение ДНР в РФ]. Хочу выучиться на детского реаниматолога и остаться в Тюмени на постоянной основе», — рассказал студент.

Назвать фамилию и сфотографироваться Данил отказался, поскольку состоял в народной дружине ДНР. Он также рассказал, что во время учебы в Донецке работал в больнице — помогал врачам спасать раненых.

Ранее агентство писало, что 27 сентября в Тюмени началось очное голосование в рамках референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Избирательный участок для жителей указанных регионов, оказавшихся в Тюмени, открылся в молодежном театральном центре «Космос».