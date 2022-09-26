26 сентября 2022

Студент-медик из Донецка на референдуме заявил, что хочет остаться в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора и в городскую думу. Тюмень, урна для голосования, избиратель
Жители ДНР голосуют на референдуме в Тюмени 27 сентября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Студент Тюменского медицинского госуниверситета (ТюмГМУ) Данил, переехавший в областной центр из Донецка, рассказал, что хотел бы остаться жить в Тюмени. Об этом молодой человек рассказал корреспонденту URA.RU на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ, который проходит в Тюмени.

«Мне 18 лет, я учился в Донецком национальном медицинском университете, но перевелся в ТюмГМУ на бюджетное место. На референдуме проголосовал за [вхождение ДНР в РФ]. Хочу выучиться на детского реаниматолога и остаться в Тюмени на постоянной основе», — рассказал студент.

Назвать фамилию и сфотографироваться Данил отказался, поскольку состоял в народной дружине ДНР. Он также рассказал, что во время учебы в Донецке работал в больнице — помогал врачам спасать раненых.

Ранее агентство писало, что 27 сентября в Тюмени началось очное голосование в рамках референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Избирательный участок для жителей указанных регионов, оказавшихся в Тюмени, открылся в молодежном театральном центре «Космос».

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Студент Тюменского медицинского госуниверситета (ТюмГМУ) Данил, переехавший в областной центр из Донецка, рассказал, что хотел бы остаться жить в Тюмени. Об этом молодой человек рассказал корреспонденту URA.RU на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ, который проходит в Тюмени. «Мне 18 лет, я учился в Донецком национальном медицинском университете, но перевелся в ТюмГМУ на бюджетное место. На референдуме проголосовал за [вхождение ДНР в РФ]. Хочу выучиться на детского реаниматолога и остаться в Тюмени на постоянной основе», — рассказал студент. Назвать фамилию и сфотографироваться Данил отказался, поскольку состоял в народной дружине ДНР. Он также рассказал, что во время учебы в Донецке работал в больнице — помогал врачам спасать раненых. Ранее агентство писало, что 27 сентября в Тюмени началось очное голосование в рамках референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Избирательный участок для жителей указанных регионов, оказавшихся в Тюмени, открылся в молодежном театральном центре «Космос».
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