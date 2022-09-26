В Тюмени открылся участок для проведения референдума о вхождении Донбасса в состав РФ

27 сентября 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме с 08:00 до 20:00 Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Тюмени начался референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Избирательный участок открылся в молодежном театральном центре «Космос». Жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме с 08:00 до 20:00. Как ранее сообщили в региональном избиркоме, структура предоставит для голосования необходимое оборудование и документацию. Референдумы о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ проходят в регионах России с 23 по 27 сентября. В Донецкой и Луганской народной республиках явка на референдумы составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев рассказал, что жители Краснодона уже называют себя россиянами.

В Тюмени начался референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Избирательный участок открылся в молодежном театральном центре «Космос». Жители Донбасса смогут проголосовать на референдуме с 08:00 до 20:00. Как ранее сообщили в региональном избиркоме, структура предоставит для голосования необходимое оборудование и документацию. Референдумы о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ проходят в регионах России с 23 по 27 сентября. В Донецкой и Луганской народной республиках явка на референдумы составила более 50% избирателей. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев рассказал, что жители Краснодона уже называют себя россиянами.