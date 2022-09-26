В Перми на центральных улицах появилась реклама ЧВК «Вагнер». Фото

27 сентября 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Пермяков вербуют в частную военную компанию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми на билбордах, установленных в центре города, появилась реклама частной военной компании «Вагнер» (ЧВК «Вагнер»). Одно из таких объявлений заметил корреспондент URA.RU «На улице в центре города увидел вот такое объявление. На нем написано: „оркестр W ждет тебя“. Под билбородом указан номер телефона рекламной фирмы „РИМ“», — рассказал корреспондент агентства. В рекламной компании «РИМ» URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, попросив направить официальный запрос. Ранее в соцсети «ВКонтакте» появился паблик «ЧВК „Вагнер“ Пермский край», где подробно описано как, вступить в указанную частную военную компанию. В паблике указано, что ЧВК «Вагнер» в числе прочих требуются инженеры-механики, водители фур в зону СВО, специалисты по диагностике, ремонту и обслуживанию вооружения. К кандидатам предъявляются определенные требования: вoзpaст oт 24 до 52 лет, гpaжданствo дpyжеcтвеннoй России стpaны, хoрoшaя физичеcкая пoдгoтoвкa и oтcyтствие серьезных заболеваний. Военнослужащим обещают зарплату в размере 240 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты и премии. Билборд с рекламой о наборе в ЧВК «Вагнер» расположен на одной из центральных улиц Перми Фото: Сергей Русанов

В Перми на билбордах, установленных в центре города, появилась реклама частной военной компании «Вагнер» (ЧВК «Вагнер»). Одно из таких объявлений заметил корреспондент URA.RU «На улице в центре города увидел вот такое объявление. На нем написано: „оркестр W ждет тебя“. Под билбородом указан номер телефона рекламной фирмы „РИМ“», — рассказал корреспондент агентства. В рекламной компании «РИМ» URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, попросив направить официальный запрос. Ранее в соцсети «ВКонтакте» появился паблик «ЧВК „Вагнер“ Пермский край», где подробно описано как, вступить в указанную частную военную компанию. В паблике указано, что ЧВК «Вагнер» в числе прочих требуются инженеры-механики, водители фур в зону СВО, специалисты по диагностике, ремонту и обслуживанию вооружения. К кандидатам предъявляются определенные требования: вoзpaст oт 24 до 52 лет, гpaжданствo дpyжеcтвеннoй России стpaны, хoрoшaя физичеcкая пoдгoтoвкa и oтcyтствие серьезных заболеваний. Военнослужащим обещают зарплату в размере 240 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты и премии.