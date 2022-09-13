ЧВК «Вагнер» готова рассмотреть и судимых кандидатов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Частная военная компания «Вагнер» (ЧВК) объявила о наборе жителей Перми и края на военную службу. Объявление с контактными данными появилось в паблике «Злой пермяк» соцсети «ВКонтакте». В нем говорится, что представители ЧВК «Вагнер», готовы, в том числе, рассмотреть кандидатов, не служивших в армии и имеющих какую-либо судимость

«Требования: вoзpaст oт 24 до 52 лет, гpaжданствo любoй дpyжеcтвеннoй [РФ] стpaны, хoрoшaя физичеcкая пoдгoтoвкa, oтcyтствие BИЧ/CПИД и гепатитов. Сpoчнaя слyжбa не обязaтельна, xoтя и лишней не будет. Пpи нaличии cудимости или пpи нaxождении в „чеpном“ спиcке — звоните, кaждый cлyчaй paccмaтривaется индивидуальнo», — говорится в объявлении.

Военнослужащим, помимо зарплаты в размере 240 тысяч рублей, обещают ежемесячные денежные премии, а также бесплатное обучение «y лучшиx специaлиcтoв». Подробности набора добровольцев в ЧВК «Вагнер» корреспонденту URA.RU по указанному в объявлении номеру телефону не раскрыли.

Нынешним летом подобные объявления появились в ряде других регионов России, в частности, в Московской и Курганской областях. Специальная военная операция ведется на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что она не направлена на оккупацию территории этой страны. По словам президента, целью спецоперации является защита мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.