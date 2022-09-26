26 сентября 2022

В Ельцин Центр едет дипломат со связями в спецслужбах Великобритании. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дипломат планирует провести встречи в Екатеринбурге Фото:

Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, связанный с иностранными спецслужбами, неофициально прилетел в Екатеринбург, где планирует провести ряд встреч с единомышленниками. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с программой визита. По одной из версий, дипломат посетит Ельцин Центр.

«Томас Додд прилетел в Екатеринбург 26 сентября в 19:50. Это его первый визит в регион. Дипломат приехал после выборов губернатора Свердловской области и нескольких других знаковых событий», — сообщил собеседник агентства.

Он допустил, что Додд выбрал Екатеринбург для визита из-за людей, связанных с иноагентами. Согласно данным, размещенным на сайте правительства Великобритании, дипломат работал в Межведомственной разведывательной организации до 2012 года.

URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Там сообщили, что не владеют информацией о визите Додда.

Ранее в Екатеринбург прилетал журналист датского издания Berlingske Эмиль Роттбелль. Он провел ряд встреч с иноагентами и людьми, причастными к незаконным акциям протеста.

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Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, связанный с иностранными спецслужбами, неофициально прилетел в Екатеринбург, где планирует провести ряд встреч с единомышленниками. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с программой визита. По одной из версий, дипломат посетит Ельцин Центр. «Томас Додд прилетел в Екатеринбург 26 сентября в 19:50. Это его первый визит в регион. Дипломат приехал после выборов губернатора Свердловской области и нескольких других знаковых событий», — сообщил собеседник агентства. Он допустил, что Додд выбрал Екатеринбург для визита из-за людей, связанных с иноагентами. Согласно данным, размещенным на сайте правительства Великобритании, дипломат работал в Межведомственной разведывательной организации до 2012 года. URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Там сообщили, что не владеют информацией о визите Додда. Ранее в Екатеринбург прилетал журналист датского издания Berlingske Эмиль Роттбелль. Он провел ряд встреч с иноагентами и людьми, причастными к незаконным акциям протеста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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