Заместитель посла Великобритании в РФ Томас Додд, связанный с иностранными спецслужбами, неофициально прилетел в Екатеринбург, где планирует провести ряд встреч с единомышленниками. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с программой визита. По одной из версий, дипломат посетит Ельцин Центр.
«Томас Додд прилетел в Екатеринбург 26 сентября в 19:50. Это его первый визит в регион. Дипломат приехал после выборов губернатора Свердловской области и нескольких других знаковых событий», — сообщил собеседник агентства.
Он допустил, что Додд выбрал Екатеринбург для визита из-за людей, связанных с иноагентами. Согласно данным, размещенным на сайте правительства Великобритании, дипломат работал в Межведомственной разведывательной организации до 2012 года.
URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Там сообщили, что не владеют информацией о визите Додда.
Ранее в Екатеринбург прилетал журналист датского издания Berlingske Эмиль Роттбелль. Он провел ряд встреч с иноагентами и людьми, причастными к незаконным акциям протеста.
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