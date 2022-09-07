07 сентября 2022

Перед обысками екатеринбургский экс-соратник Ходорковского* совещался с иноагентами

Перед обысками главный редактор "Вечерних ведомостей" Владислав Постников провел встречу в "Мемориале"*
© Служба новостей «URA.RU»
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Собрание группы «Нет» по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, волков иван, постников владислав
Сейчас силовики ищут Владислава Постникова Фото:

Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, у которого проходят обыски по делу о фейках об армии РФ, 6 сентября давал интервью журналисту датского издания Berlingske Эмилю Роттбеллю, после чего посетил организацию «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал друг Постникова, екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков.

«Позавчера (6 сентября — прим.ред.) Эмиль брал интервью у меня и Влада. Мы обсуждали общественную жизнь города, совет неравнодушных горожан при мэрии, как поменялось отношение властей к принятию градостроительных решений после ситуации в сквере — то есть чисто городская повестка. Потом Эмиль с Владом пошли в „Мемориал“, там был вечер писем политзаключенных», — рассказал Ширшиков.

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Он добавил, что Эмиль Роттбелль спрашивал мнение респондентов и о спецоперации. «Влад ответил: я оштрафован на 100 тысяч рублей, я сказал, что оштрафован на 20 тысяч за высказывания о спецоперации, поэтому мы ничего не будем говорить», — пояснил пиарщик.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с журналистом URA.RU отказались комментировать информацию, связанную с делом Постникова. Сам он не ответил на звонок корреспондента. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Информация об обысках у Постникова появилась утром 8 сентября. К нему домой приехали силовики по поручению ГСУ Следственного комитета по Москве, где возбудили уголовное дело в отношении администраторов telegram-канала «Утро Февраля» и, в частности, в отношении признанного в РФ иноагентом Ильи Пономарева.

Сам Владислав Постников является бывшим соратником беглого олигарха Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом), создавшего движение «Открытая Россия» (впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило существование). Постников возглавлял уральское отделение этого объединения.

* Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России.

* «Мемориал» признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован

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Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, у которого проходят обыски по делу о фейках об армии РФ, 6 сентября давал интервью журналисту датского издания Berlingske Эмилю Роттбеллю, после чего посетил организацию «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал друг Постникова, екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков. «Позавчера (6 сентября — прим.ред.) Эмиль брал интервью у меня и Влада. Мы обсуждали общественную жизнь города, совет неравнодушных горожан при мэрии, как поменялось отношение властей к принятию градостроительных решений после ситуации в сквере — то есть чисто городская повестка. Потом Эмиль с Владом пошли в „Мемориал“, там был вечер писем политзаключенных», — рассказал Ширшиков. Он добавил, что Эмиль Роттбелль спрашивал мнение респондентов и о спецоперации. «Влад ответил: я оштрафован на 100 тысяч рублей, я сказал, что оштрафован на 20 тысяч за высказывания о спецоперации, поэтому мы ничего не будем говорить», — пояснил пиарщик. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с журналистом URA.RU отказались комментировать информацию, связанную с делом Постникова. Сам он не ответил на звонок корреспондента. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Информация об обысках у Постникова появилась утром 8 сентября. К нему домой приехали силовики по поручению ГСУ Следственного комитета по Москве, где возбудили уголовное дело в отношении администраторов telegram-канала «Утро Февраля» и, в частности, в отношении признанного в РФ иноагентом Ильи Пономарева. Сам Владислав Постников является бывшим соратником беглого олигарха Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом), создавшего движение «Открытая Россия» (впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило существование). Постников возглавлял уральское отделение этого объединения. * Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России. * «Мемориал» признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован
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