Перед обысками екатеринбургский экс-соратник Ходорковского* совещался с иноагентами

Перед обысками главный редактор "Вечерних ведомостей" Владислав Постников провел встречу в "Мемориале"*

08 сентября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Сейчас силовики ищут Владислава Постникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, у которого проходят обыски по делу о фейках об армии РФ, 6 сентября давал интервью журналисту датского издания Berlingske Эмилю Роттбеллю, после чего посетил организацию «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал друг Постникова, екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков. «Позавчера (6 сентября — прим.ред.) Эмиль брал интервью у меня и Влада. Мы обсуждали общественную жизнь города, совет неравнодушных горожан при мэрии, как поменялось отношение властей к принятию градостроительных решений после ситуации в сквере — то есть чисто городская повестка. Потом Эмиль с Владом пошли в „Мемориал“, там был вечер писем политзаключенных», — рассказал Ширшиков. Новость по теме У главреда «Вечерних ведомостей» нашли удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины Он добавил, что Эмиль Роттбелль спрашивал мнение респондентов и о спецоперации. «Влад ответил: я оштрафован на 100 тысяч рублей, я сказал, что оштрафован на 20 тысяч за высказывания о спецоперации, поэтому мы ничего не будем говорить», — пояснил пиарщик. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с журналистом URA.RU отказались комментировать информацию, связанную с делом Постникова. Сам он не ответил на звонок корреспондента. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Информация об обысках у Постникова появилась утром 8 сентября. К нему домой приехали силовики по поручению ГСУ Следственного комитета по Москве, где возбудили уголовное дело в отношении администраторов telegram-канала «Утро Февраля» и, в частности, в отношении признанного в РФ иноагентом Ильи Пономарева. Сам Владислав Постников является бывшим соратником беглого олигарха Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом), создавшего движение «Открытая Россия» (впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило существование). Постников возглавлял уральское отделение этого объединения. * Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России. * «Мемориал» признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников, у которого проходят обыски по делу о фейках об армии РФ, 6 сентября давал интервью журналисту датского издания Berlingske Эмилю Роттбеллю, после чего посетил организацию «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована — прим.ред.). Об этом URA.RU рассказал друг Постникова, екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков. «Позавчера (6 сентября — прим.ред.) Эмиль брал интервью у меня и Влада. Мы обсуждали общественную жизнь города, совет неравнодушных горожан при мэрии, как поменялось отношение властей к принятию градостроительных решений после ситуации в сквере — то есть чисто городская повестка. Потом Эмиль с Владом пошли в „Мемориал“, там был вечер писем политзаключенных», — рассказал Ширшиков. Он добавил, что Эмиль Роттбелль спрашивал мнение респондентов и о спецоперации. «Влад ответил: я оштрафован на 100 тысяч рублей, я сказал, что оштрафован на 20 тысяч за высказывания о спецоперации, поэтому мы ничего не будем говорить», — пояснил пиарщик. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу в разговоре с журналистом URA.RU отказались комментировать информацию, связанную с делом Постникова. Сам он не ответил на звонок корреспондента. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Информация об обысках у Постникова появилась утром 8 сентября. К нему домой приехали силовики по поручению ГСУ Следственного комитета по Москве, где возбудили уголовное дело в отношении администраторов telegram-канала «Утро Февраля» и, в частности, в отношении признанного в РФ иноагентом Ильи Пономарева. Сам Владислав Постников является бывшим соратником беглого олигарха Михаила Ходорковского* (признан в России иноагентом), создавшего движение «Открытая Россия» (впоследствии власти РФ внесли его в реестр нежелательных организаций, и оно прекратило существование). Постников возглавлял уральское отделение этого объединения. * Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России. * «Мемориал» признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован