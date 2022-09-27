Новые депутат и сенатор от «Единой России» отправятся на фронт

27 сентября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Игорь Кастюкевич руководил гуманитарной миссией в Херсонской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону спецоперации на Украине отправятся замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Игорь Кастюкевич видел своими глазами все, что там происходит. О том, что творят украинские нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой», — сказал Турчак. Информация опубликована на сайте «Единой России». Кастюкевич учился в военном вузе, а затем служил четыре года в вооруженных силах России. Последние семь месяцев он провел в Донбассе и освобожденных территориях, руководил гуманитарной миссией «Единой России» в Херсонской области, рассказал Турчак. Также в зону спецоперации поедет сенатор Бондарев, который до своей работы в политике был генералом-полковником и летчиком-снайпером. Он участвовал в двух чеченских кампаниях и получил звание Героя России. Помимо этого, Бондарев руководил авиацией РФ во время операции в Сирии. Ранее четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт. Заявления поступили от председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова и зампреда комитета по экономической политике, секретаря регионального отделения партии в Хакасии Сергея Сокола. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Поводом стала спецоперация Росси на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что планируется отправить 300 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зону спецоперации на Украине отправятся замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич и глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. «Игорь Кастюкевич видел своими глазами все, что там происходит. О том, что творят украинские нацисты, он знает не понаслышке. И готов противостоять киевскому режиму на передовой», — сказал Турчак. Информация опубликована на сайте «Единой России». Кастюкевич учился в военном вузе, а затем служил четыре года в вооруженных силах России. Последние семь месяцев он провел в Донбассе и освобожденных территориях, руководил гуманитарной миссией «Единой России» в Херсонской области, рассказал Турчак. Также в зону спецоперации поедет сенатор Бондарев, который до своей работы в политике был генералом-полковником и летчиком-снайпером. Он участвовал в двух чеченских кампаниях и получил звание Героя России. Помимо этого, Бондарев руководил авиацией РФ во время операции в Сирии. Ранее четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправить их на фронт. Заявления поступили от председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова и зампреда комитета по экономической политике, секретаря регионального отделения партии в Хакасии Сергея Сокола. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Поводом стала спецоперация Росси на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что планируется отправить 300 тысяч человек.