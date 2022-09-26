Мобилизованным тюменцам предложили помощь в передержке животных

Тюменцы согласны приютить животных тех, кого призвали на мобилизацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителям Тюмени-хозяевам домашних животных, мобилизованным для участия в спецоперации, предложили помощь с передержкой их питомцев. Посты поддержки появились в сообществе Pikabu.

«В связи с последними событиями в стране предлагаю свою помощь тем, у кого нет возможности оставить у себя кота или собаку. Могу взять на то время, пока человек действительно в отъезде. Сам под мобилизацию не попал», — такой пост опубликовал пользователь Pikabu с ником Inroot.

С аналогичным предложением выступил и еще один тюменец. «Помогу с животным на время мобилизации, Тюмень. У самого кот и пес. Рыбки, птички и прочие — опыта никогда не имел, но умею выполнять инструкции. Если совсем безнадега, то готов помочь», — написал MadSmash12.

В городском приюте «Лучший друг» URA.RU рассказали, что к ним пока лишь единожды обращались по поводу передержки животных мобилизованных граждан. «Позвонил человек, которому призванный знакомый оставил своего питомца. Больше пока обращений не было. В любом случае, поток животных к нам огромен, у нас нет возможности оказывать конкретно такую помощь», — пояснили в организации.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. По словам президента страны Владимира Путина, ей подлежат только те, кто находится в запасе, имеют опыт службы в вооруженных силах и определенные специальности.

Ранее URA.RU рассказывало истории тех, кто уже призван на мобилизацию. Одному из тюменцев разрешили отправиться на службу, предварительно отпраздновав день рождения сына.