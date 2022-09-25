Мобилизованному тюменцу перед отправкой дали отпраздновать день рождения сына

Мобилизованному тюменцу разрешили явиться на сборы после дня рождения сына

Мужчина уедет на сборы на следующий день после праздника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменцу, призванному на службу в рамках частичной мобилизации, дали время, чтобы отпраздновать день рождения единственного сына. Об этот корреспонденту URA.RU сообщила его жена.

«Муж — обычный рядовой, стрелок. Повестку получала его мама, с его разрешения. Что он чувствует, сказать очень сложно. Я не спрашиваю, чтобы не заставлять его переживать еще больше. Ему страшно, переживает, но его моральный компас слишком точно показывает ему куда идти, чтобы не бежать и не прятаться. Насколько может, наслаждается последними днями дома с семьей, и параллельно собираем его. Мужу разрешили отпраздновать день рождения сына 27 сентября, а уже на следующий день прощаться», — сообщает жена призывника.

21 сентября президент России выступил с обращением и объявил в стране частичную мобилизацию. В Тюмени уже планируют создать школу для подготовки военных к мобилизации, чтобы вместе с опытными преподавателями и участниками боевых действий восстановить или получить базовые знания, которые помогут подготовиться к реальным военным задачам.