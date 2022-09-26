Жители ХМАО собирают гуманитарную помощь мобилизованным землякам

27 сентября 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Жители собирают медицинские препараты, теплую одежду и снаряжение для мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Нижневартовска по собственной инициативе собирают медицинские препараты, теплую одежду и снаряжение для мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница города Дарья. «Я выложила пост с предложением раздать снаряжение и медицину, которая у меня была. И мне написали десятки неравнодушных людей, которые хотели бы помочь. Я назначила встречу 28 сентября у пункта сбора мобилизованных. Туда можно принести то, что хотите передать», — уточнила девушка в беседе с корреспондентом URA.RU. Тем временем в Югорске швейное ателье «Фасон» стало шить вещи для солдат. Помочь волонтерам может любой желающий, швеям можно передать нитки, ткани или финансовую помощь. «Швейное ателье связалось с волонтерским движением „Золотые руки Ангела“ и по их просьбе начался пошив нижнего белья, нательного теплого белья, носилок, пятиточечников, балаклав», — говорится в официальном telegram-канале мэрии Югорска. Ранее URA.RU также рассказывало, что жители Сургута раздали мобилизованным землякам бесплатные чай и кофе. Волонтеры организовали бесплатную раздачу напитков прямо у мобилизационного пункта. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на спецоперацию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Жители Нижневартовска по собственной инициативе собирают медицинские препараты, теплую одежду и снаряжение для мобилизованных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница города Дарья. «Я выложила пост с предложением раздать снаряжение и медицину, которая у меня была. И мне написали десятки неравнодушных людей, которые хотели бы помочь. Я назначила встречу 28 сентября у пункта сбора мобилизованных. Туда можно принести то, что хотите передать», — уточнила девушка в беседе с корреспондентом URA.RU. Тем временем в Югорске швейное ателье «Фасон» стало шить вещи для солдат. Помочь волонтерам может любой желающий, швеям можно передать нитки, ткани или финансовую помощь. «Швейное ателье связалось с волонтерским движением „Золотые руки Ангела“ и по их просьбе начался пошив нижнего белья, нательного теплого белья, носилок, пятиточечников, балаклав», — говорится в официальном telegram-канале мэрии Югорска. Ранее URA.RU также рассказывало, что жители Сургута раздали мобилизованным землякам бесплатные чай и кофе. Волонтеры организовали бесплатную раздачу напитков прямо у мобилизационного пункта. Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на спецоперацию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.