Так активисты спасают людей от холода Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Сургуте (ХМАО) неравнодушные горожане организовали около пункта мобилизации в Ледовом дворце спорта бесплатную раздачу горячего чая и кофе для всех желающих. На это обратил внимание журналист URA.RU, пообщавшись с активистами.

«Я ехал и увидел, что большое скопление людей, где-то тысяча, стоит около Ледового дворца. Тут в основном призывники и их родные. Погода, сами видите — прохладная, даже снег пролетает. Решили с товарищами как-то подогреть людей. Позвонил знакомому предпринимателю, у которого есть передвижная кофейня на колесах, попросил о помощи. Он, конечно, охотно согласился. Потом съездили в магазин, купили кофе, чай и стаканы. Деньги на это тоже знакомые скинули. Вот людей греем», — рассказал активист Вадим Булдаков.

Как рассказал активист, изначально они планировали поставить что-то вроде полевой кухни, но от идеи отказались, так как размещение кухни занимает длительное время. Пригнать к мобилизационному пункту кофейню на колесах оказалось проще. Содействие активистам оказало отделение «Молодой гвардии» в Сургуте.

Ранее URA.RU сообщало, что в военкомате Сургута возник ажиотаж после объявления мобилизации. Жители Сургута добровольно идут в военкомат для участия в спецоперации на Украине. О частичной военной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.