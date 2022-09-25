25 сентября 2022

Жители Сургута раздали мобилизованным землякам бесплатные чай и кофе. Видео

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Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, армия, военные, солдаты, призывники, донецкая народная республика, ополченцы, днр, добровольцы, военком, военный комиссариат, мобилизация, мобилизационный пункт, запас, резервисты, военный призыв
Так активисты спасают людей от холода Фото:
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Мобилизация в России

В Сургуте (ХМАО) неравнодушные горожане организовали около пункта мобилизации в Ледовом дворце спорта бесплатную раздачу горячего чая и кофе для всех желающих. На это обратил внимание журналист URA.RU, пообщавшись с активистами.

«Я ехал и увидел, что большое скопление людей, где-то тысяча, стоит около Ледового дворца. Тут в основном призывники и их родные. Погода, сами видите — прохладная, даже снег пролетает. Решили с товарищами как-то подогреть людей. Позвонил знакомому предпринимателю, у которого есть передвижная кофейня на колесах, попросил о помощи. Он, конечно, охотно согласился. Потом съездили в магазин, купили кофе, чай и стаканы. Деньги на это тоже знакомые скинули. Вот людей греем», — рассказал активист Вадим Булдаков.

Как рассказал активист, изначально они планировали поставить что-то вроде полевой кухни, но от идеи отказались, так как размещение кухни занимает длительное время. Пригнать к мобилизационному пункту кофейню на колесах оказалось проще. Содействие активистам оказало отделение «Молодой гвардии» в Сургуте.

Ранее URA.RU сообщало, что в военкомате Сургута возник ажиотаж после объявления мобилизации. Жители Сургута добровольно идут в военкомат для участия в спецоперации на Украине. О частичной военной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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В Сургуте (ХМАО) неравнодушные горожане организовали около пункта мобилизации в Ледовом дворце спорта бесплатную раздачу горячего чая и кофе для всех желающих. На это обратил внимание журналист URA.RU, пообщавшись с активистами. «Я ехал и увидел, что большое скопление людей, где-то тысяча, стоит около Ледового дворца. Тут в основном призывники и их родные. Погода, сами видите — прохладная, даже снег пролетает. Решили с товарищами как-то подогреть людей. Позвонил знакомому предпринимателю, у которого есть передвижная кофейня на колесах, попросил о помощи. Он, конечно, охотно согласился. Потом съездили в магазин, купили кофе, чай и стаканы. Деньги на это тоже знакомые скинули. Вот людей греем», — рассказал активист Вадим Булдаков. Как рассказал активист, изначально они планировали поставить что-то вроде полевой кухни, но от идеи отказались, так как размещение кухни занимает длительное время. Пригнать к мобилизационному пункту кофейню на колесах оказалось проще. Содействие активистам оказало отделение «Молодой гвардии» в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что в военкомате Сургута возник ажиотаж после объявления мобилизации. Жители Сургута добровольно идут в военкомат для участия в спецоперации на Украине. О частичной военной мобилизации в стране объявил Владимир Путин 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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