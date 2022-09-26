Две трети жителей Запорожья проголосовали на референдуме по присоединению к РФ

26 сентября 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Референдумы по вопросу вхождения в состав России проходят по 27 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Более 66% граждан проголосовали по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Такую информацию сообщает Центральная избирательная комиссия по этой территории. «Явка в Запорожской области по итогам 4 дней референдума, с учетом голосования за рубежом составила 66,43%», — отмечается в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан.

Более 66% граждан проголосовали по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Такую информацию сообщает Центральная избирательная комиссия по этой территории. «Явка в Запорожской области по итогам 4 дней референдума, с учетом голосования за рубежом составила 66,43%», — отмечается в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан.