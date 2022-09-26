Две трети жителей Запорожья проголосовали на референдуме по присоединению к РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый день голосования. Ситникова Елена на избирательном участке. Курган, избирательная комиссия, кабинки для голосования, выборы, избирательный участок, голосование, санитарные нормы
Референдумы по вопросу вхождения в состав России проходят по 27 сентября Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Более 66% граждан проголосовали по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Такую информацию сообщает Центральная избирательная комиссия по этой территории.

«Явка в Запорожской области по итогам 4 дней референдума, с учетом голосования за рубежом составила 66,43%», — отмечается в сообщении. Информацию передает РИА «Новости».

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан.

Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 66% граждан проголосовали по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Такую информацию сообщает Центральная избирательная комиссия по этой территории. «Явка в Запорожской области по итогам 4 дней референдума, с учетом голосования за рубежом составила 66,43%», — отмечается в сообщении. Информацию передает РИА «Новости». На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...