Две трети жителей Запорожья проголосовали на референдуме по присоединению к РФ

Референдумы по вопросу вхождения в состав России проходят по 27 сентября
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Более 66% граждан проголосовали по вопросу вхождения Запорожской области в состав России. Такую информацию сообщает Центральная избирательная комиссия по этой территории.
«Явка в Запорожской области по итогам 4 дней референдума, с учетом голосования за рубежом составила 66,43%», — отмечается в сообщении. Информацию передает РИА «Новости».
На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав России. Это стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации. Голосование в Донбассе уже признано состоявшимся — явка составила более 50% граждан.
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