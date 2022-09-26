26 сентября 2022

Более 80% граждан ДНР проголосовали на референдуме о присоединении к РФ

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Второй день голосования на референдуме за вступление в состав в РФ. Мариуполь, мариуполь, выборы
Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89% Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Явка на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) по итогам четырех дней составила 86,89%. Об этом сообщил ЦИК республики.

«По данным председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в Луганской Народной Республике эта цифра составила 83,61%», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местный ЦИК.

Явка проголосовавших граждан по вопросу присоединения Луганской народной республики (ЛНР) в состав России на вечер 26 сентября составила 83,61%. Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. Об этом стало известно со слов журналиста URA.RU с места событий.

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Явка на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) по итогам четырех дней составила 86,89%. Об этом сообщил ЦИК республики. «По данным председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в Луганской Народной Республике эта цифра составила 83,61%», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местный ЦИК. Явка проголосовавших граждан по вопросу присоединения Луганской народной республики (ЛНР) в состав России на вечер 26 сентября составила 83,61%. Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. Об этом стало известно со слов журналиста URA.RU с места событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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