Более 80% граждан ДНР проголосовали на референдуме о присоединении к РФ

Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89%
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Явка на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) по итогам четырех дней составила 86,89%. Об этом сообщил ЦИК республики.
«По данным председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в Луганской Народной Республике эта цифра составила 83,61%», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местный ЦИК.
Явка проголосовавших граждан по вопросу присоединения Луганской народной республики (ЛНР) в состав России на вечер 26 сентября составила 83,61%. Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. Об этом стало известно со слов журналиста URA.RU с места событий.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!