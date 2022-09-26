Более 80% граждан ДНР проголосовали на референдуме о присоединении к РФ

26 сентября 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Явка на референдуме в ДНР по итогам четырех дней составила 86,89% Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Явка на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) по итогам четырех дней составила 86,89%. Об этом сообщил ЦИК республики. «По данным председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в Луганской Народной Республике эта цифра составила 83,61%», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местный ЦИК. Явка проголосовавших граждан по вопросу присоединения Луганской народной республики (ЛНР) в состав России на вечер 26 сентября составила 83,61%. Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. Об этом стало известно со слов журналиста URA.RU с места событий.

Явка на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) по итогам четырех дней составила 86,89%. Об этом сообщил ЦИК республики. «По данным председателя ЦИК ЛНР Елены Кравченко, в Луганской Народной Республике эта цифра составила 83,61%», — сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местный ЦИК. Явка проголосовавших граждан по вопросу присоединения Луганской народной республики (ЛНР) в состав России на вечер 26 сентября составила 83,61%. Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе о присоединении к РФ признаны состоявшимся. Об этом стало известно вечером 25 сентября. Об этом стало известно со слов журналиста URA.RU с места событий.