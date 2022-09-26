В музее Краснодона при помощи тюменцев открылась новая выставка

Выставка стала символом борьбы ЛНР за свободу Фото: Михаил Калянов © URA.RU

В обновленном музее Краснодона при содействии Тюменской области открылась выставка, посвященная событиям борьбе Донбасса за независимость в 2014—2022 годах. Об этом URA.RU рассказал источник в политической элите региона.

«Выставка отрылась в местном обновленном музее. Без содействия Тюменской области открыть ее было бы невозможно. Она станет символом восьмилетней борьбы народа Донбасса за свободу», — отметил инсайдер. На пресс-конференции в августе тюменский губернатор Александр Моор отчитывался о помощи, которую тюменские власти оказывают Краснодону в культурной и социальной сферах.

Ранее агентство писало, что в Краснодоне 26 сентября первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вместе с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником открыли отреставрированный памятник молодогвардейцам «Непокоренные». В ближайшее время на территории мемориала молодогвардейцам впервые в истории памятника зажгут Вечный огонь.

Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Губернатор Моор лично посещал подшефный регион в июле, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. После этого за счет регионального бюджета в Краснодоне начали ремонтировать больницу, школы и дороги, библиотеки получили литературу на русском языке.