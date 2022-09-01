Дети в ЛНР получили подарки ко Дню знаний от Тюменской области

Дети Краснодона и Краснодонского района получили школьные наборы от Тюменской области ко Дню знаний

Ученики школ Краснодона и Краснодонского района получили рюкзаки и канцелярию от Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обучающиеся школ Краснодона и Краснодонского района (ЛНР) получили в День знаний школьные принадлежности от Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодона и Краснодонского района. Рюкзаки с канцелярией передали детям погибших военнослужащих.

«В преддверии праздника первого звонка была получена гуманитарная помощь от Тюменского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации „Союз женщин России“ и общественников Тюменской области в виде школьных наборов. Сегодня, 1 сентября, заместитель главы администрации города Краснодона и Краснодонского района Татьяна Галушкина вручила рюкзаки с канцелярскими принадлежностями детям погибших военнослужащих, обучающимся в общеобразовательных учреждениях», — говорится в сообщении.

Замглавы горрайадминистрации поздравила обучающихся с Днем знаний, пожелала мирного неба и успехов в учебе. «Мы должны держаться вместе, как одна семья, а Российская Федерация и Тюменская область всегда с нами», — заключила Галушкина.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Губернатор Александр Моор посетил подшефный город в ЛНР 5 июня, где подписал соглашение о сотрудничестве с главой горрайадминистрации Сергеем Козенко, а также передал русские книги и учебники. После чего была отправлена первая партия гуманитарной помощи из Тюмени в ЛНР. Тюменская область помогает улучшить жителям Луганской народной республики городскую инфраструктуру: ремонтирует дороги и больницы.