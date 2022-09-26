В Курганской области продолжается рассылка повесток по частичной мобилизации 27 сентября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 + Сотрудники курганских военкоматов продолжают рассылку повесток военнообязанным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганским военнообязанным продолжают рассылать повестки в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в военном комиссариате Курганской области. «На территории Курганской области продолжается вручение повесток по частичной мобилизации», — сообщили сотрудники военкомата. При этом не было озвучено, какое количество подлежащих призыву к месту службы мужчин уже получили извещения. Основные силы сотрудников направлены на выполнение задания по привлечению граждан, состоящих на учете, согласно приказу военного комиссара области. Кроме этого, ведется работа по приглашению военнообязанных граждан на учебные сборы. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. Жители Альменевского округа получили сухие пайки от администрации и убыли в областной пункт отправки мобилизованных граждан. Курганским военнообязанным продолжают рассылать повестки в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщили в военном комиссариате Курганской области. «На территории Курганской области продолжается вручение повесток по частичной мобилизации», — сообщили сотрудники военкомата. При этом не было озвучено, какое количество подлежащих призыву к месту службы мужчин уже получили извещения. Основные силы сотрудников направлены на выполнение задания по привлечению граждан, состоящих на учете, согласно приказу военного комиссара области. Кроме этого, ведется работа по приглашению военнообязанных граждан на учебные сборы. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из курганских округов сообщили о выполнении плана по частичной мобилизации. Жители Альменевского округа получили сухие пайки от администрации и убыли в областной пункт отправки мобилизованных граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям