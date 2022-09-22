В Курганской области военнообязанным запретили выезд за пределы региона

В Курганской области вышел приказ о мобилизации военнообязанных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военнообязанные жители Курганской области не могут покидать места проживания без разрешения комиссариата. Об этом сообщается в приказе военного комиссара Курганской области об объявлении мобилизации.

«Гражданам, состоящим на воинском учете <…> воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти», — гласит приказ курганского военкома от 21 сентября (имеется в распоряжении редакции). Ограничение вводится с момента объявления мобилизации.

Также в приказе предписано явиться в пункты призыва «всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, получившим персональные повестки» в указанные сроки. Гражданам, находящимся запасе и временно пребывающим на территории региона, необходимо убыть к месту жительства, а при невозможности — явиться в военкоматы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам рассказали, когда их отправят в военные части. Десятки курганцев по повесткам явились в военные комиссариаты по повесткам после объявления частичной мобилизации в России.