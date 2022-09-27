Главные вопросы жителей ХМАО о мобилизации

28 сентября 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Мобилизованные военнослужащие и их родственники обратились к омбудсмену ХМАО с вопросами и жалобами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На уполномоченного по правам человека в ХМАО и ее аппарат обрушился поток вопросов и жалоб от призванных в ходе частичной мобилизации военнослужащих и их родственников. Об этом рассказала югорский омбудсмен Наталья Стребкова в ходе телефонного разговора с корреспондентом URA.RU. «Мы получаем обращения отцов, которые просят предоставить отсрочку в связи с рождением ребенка, или воспитывающих ребенка инвалида и являющихся единственным кормильцем, нас просят разрешить сложности с предоставлением банками кредитных каникул, есть отдельные вопросы по поводу обмундирования и экипировки, медицинского осмотра и подтверждения годности к военной службе. Были звонки по вопросу ухода за престарелыми родителями, когда они не признаны недееспособными. Соответственно, отсрочки по закону быть не может, и тогда мы подключаем социальные службы, чтобы престарелые родители военнослужащего могли получать должный присмотр», — прокомментировала Стребкова. Жители ХМАО также просили разъяснить правомерность изъятия военных билетов на контрольной явке и действия работодателей, которые, как уточнила Стребкова со ссылкой на заявителей, принуждали, со слов мобилизованных, их увольняться. «Изымать военный билет ни в коем случае нельзя, — сказала Стребкова. — Он должен быть всегда с военнослужащим». Указанные в жалобе действия работодателей тоже нарушают закон — по словам омбудсмена, трудовые отношения на период военной службы приостанавливаются, а не прекращаются, рабочее место за военнослужащим сохраняется, поэтому никаких заявлений «по собственному» писать ни в коем случае нельзя. «Обращений очень много, и все они рассматриваются в индивидуальном и оперативном порядке, в том числе в тесном контакте с военными комиссариатами», — подчеркнула Стребкова. Ранее URA.RU писало о снайпере из Ханты-Мансийска, который пришел в военкомат, не дожидаясь повестки. О том, что его призвали, Зауру Исламову рассказали родственники. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На уполномоченного по правам человека в ХМАО и ее аппарат обрушился поток вопросов и жалоб от призванных в ходе частичной мобилизации военнослужащих и их родственников. Об этом рассказала югорский омбудсмен Наталья Стребкова в ходе телефонного разговора с корреспондентом URA.RU. «Мы получаем обращения отцов, которые просят предоставить отсрочку в связи с рождением ребенка, или воспитывающих ребенка инвалида и являющихся единственным кормильцем, нас просят разрешить сложности с предоставлением банками кредитных каникул, есть отдельные вопросы по поводу обмундирования и экипировки, медицинского осмотра и подтверждения годности к военной службе. Были звонки по вопросу ухода за престарелыми родителями, когда они не признаны недееспособными. Соответственно, отсрочки по закону быть не может, и тогда мы подключаем социальные службы, чтобы престарелые родители военнослужащего могли получать должный присмотр», — прокомментировала Стребкова. Жители ХМАО также просили разъяснить правомерность изъятия военных билетов на контрольной явке и действия работодателей, которые, как уточнила Стребкова со ссылкой на заявителей, принуждали, со слов мобилизованных, их увольняться. «Изымать военный билет ни в коем случае нельзя, — сказала Стребкова. — Он должен быть всегда с военнослужащим». Указанные в жалобе действия работодателей тоже нарушают закон — по словам омбудсмена, трудовые отношения на период военной службы приостанавливаются, а не прекращаются, рабочее место за военнослужащим сохраняется, поэтому никаких заявлений «по собственному» писать ни в коем случае нельзя. «Обращений очень много, и все они рассматриваются в индивидуальном и оперативном порядке, в том числе в тесном контакте с военными комиссариатами», — подчеркнула Стребкова. Ранее URA.RU писало о снайпере из Ханты-Мансийска, который пришел в военкомат, не дожидаясь повестки. О том, что его призвали, Зауру Исламову рассказали родственники. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.