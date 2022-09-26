26 сентября 2022

Снайпер из ХМАО пришел в военкомат, не дожидаясь повестки

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Узнав, что его ищет военкомат, Заур Исламов, так и не получив повестку, сразу прибыл на мобилизацию Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Снайпер из Ханты-Мансийска Заур Исламов, узнав от родственников, что его ищут работники военкомата, самостоятельно отправился на мобилизационный пункт, и в числе первых югорчан отправился на военную учебу с дальнейшим отправлением в зону спецоперации на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Честно говоря, даже на руки не получил повестку. Родственники сказали, что меня ищут из военкомата по старому месту прописки и я сам пришел. Мне 28 лет, я снайпер. Все нормально, пришел по желанию», — сказал Исламов.

Вместе с Исламовым в первой группе, отправленной из ХМАО в войска, еще около двух десятков мобилизованных с самыми востребованными воинскими специальностями: стрелок, пулеметчик, водитель. Ранее URA.RU сообщало, что перед посадкой в автобус, для первой команды мобилизованных из Югры в здании военкомата прозвучали напутственные речи исполняющего обязанности военкома ХМАО Романа Вуколова и заместителя главы Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой. К военнообязанным обратился православный священник, желающим раздали молитвословы и крестики.

В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

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Снайпер из Ханты-Мансийска Заур Исламов, узнав от родственников, что его ищут работники военкомата, самостоятельно отправился на мобилизационный пункт, и в числе первых югорчан отправился на военную учебу с дальнейшим отправлением в зону спецоперации на Украине. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Честно говоря, даже на руки не получил повестку. Родственники сказали, что меня ищут из военкомата по старому месту прописки и я сам пришел. Мне 28 лет, я снайпер. Все нормально, пришел по желанию», — сказал Исламов. Вместе с Исламовым в первой группе, отправленной из ХМАО в войска, еще около двух десятков мобилизованных с самыми востребованными воинскими специальностями: стрелок, пулеметчик, водитель. Ранее URA.RU сообщало, что перед посадкой в автобус, для первой команды мобилизованных из Югры в здании военкомата прозвучали напутственные речи исполняющего обязанности военкома ХМАО Романа Вуколова и заместителя главы Ханты-Мансийска Ирины Черкуновой. К военнообязанным обратился православный священник, желающим раздали молитвословы и крестики. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. В Минобороны РФ заявляли о планах призвать на службу 300 тысяч человек. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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