Курганцы обсуждают, какое термобелье лучше покупать для мобилизованных

Курганцы покупают термобелье для отправки призывников в спортивных и охотничьих магазинах

28 сентября 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают, какое термобелье лучше всего подойдет для призывников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Кургана обсуждают, какое термобелье лучше купить для отправки призывников по частичной мобилизации. Своим мнения курганцы делятся в местных пабликах и чатах соцсети «ВКонтакте». «Кому интересно, то горка (горный штормовой костюм) в Кургане стоит 3200 руб., разгруз (разгрузочный жилет) — 4000 руб., термобелье в 2 слоя — 5000 руб., берцы утепленные — 6000 руб.», — пишет пользовательница Татьяна в одном из курганских чатов. С ней не согласился другой пользователь: «Где вы видели такие цены? В Кургане можно купить комплект термобелья за 1000 руб. в ЦУМе, удобный, флисовый, хоть и в один слой». В шутку один из пользователей предложил купить комплект термобелья за 299 руб. в «Галамарте», однако такие цены были во время проведения акции в 2021 году. По словам других пользователей, недорогое термобелье не только не греет, но и быстро расходится по швам, поэтому комплект лучше покупать в специализированных охотничьих или спортивных магазинах. До этого URA.RU писало, что сотрудники курганских военкоматов советуют призывникам по возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Основное условие — экипировка должна быть легкой и совпадать по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана обсуждают, какое термобелье лучше купить для отправки призывников по частичной мобилизации. Своим мнения курганцы делятся в местных пабликах и чатах соцсети «ВКонтакте». «Кому интересно, то горка (горный штормовой костюм) в Кургане стоит 3200 руб., разгруз (разгрузочный жилет) — 4000 руб., термобелье в 2 слоя — 5000 руб., берцы утепленные — 6000 руб.», — пишет пользовательница Татьяна в одном из курганских чатов. С ней не согласился другой пользователь: «Где вы видели такие цены? В Кургане можно купить комплект термобелья за 1000 руб. в ЦУМе, удобный, флисовый, хоть и в один слой». В шутку один из пользователей предложил купить комплект термобелья за 299 руб. в «Галамарте», однако такие цены были во время проведения акции в 2021 году. По словам других пользователей, недорогое термобелье не только не греет, но и быстро расходится по швам, поэтому комплект лучше покупать в специализированных охотничьих или спортивных магазинах. До этого URA.RU писало, что сотрудники курганских военкоматов советуют призывникам по возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Основное условие — экипировка должна быть легкой и совпадать по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В курганском областном комиссариате ответили, что находятся в состоянии готовности сразу после выхода указа.