Что запрещено с собой брать в военную часть мобилизованным. Список

Курганцам запретили брать с собой в военную часть алкоголь и наркотики
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Областной призывной пункт. Курган, армия, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
В курганском военкомате перечислили, что будут отбирать при осмотре в военной части Фото:
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Жителям Курганской области перечислили, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан и будет конфисковываться в военных частях. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военного комиссариата.

«Запрещены алкоголь, наркотики, таблетки различные психотропные», — прокомментировали в военкомате. Ограничения на индивидуальные средства защиты, одежду или вещи нет.

Также сотрудники военкоматов посоветовали прислушаться к специалистам и при возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Главные условия — чтобы экипировка была легкой и совпадала по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Также в военкомате посоветовали обозначить свои вещи индивидуальными бирками во избежание путаницы.

Ранее курганцам рассказали, что брать с собой на призывной пункт. Также гражданам, стоящим на военном учете, запретили выезд за пределы региона без разрешения военных комиссариатов.

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Жителям Курганской области перечислили, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан и будет конфисковываться в военных частях. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военного комиссариата. «Запрещены алкоголь, наркотики, таблетки различные психотропные», — прокомментировали в военкомате. Ограничения на индивидуальные средства защиты, одежду или вещи нет. Также сотрудники военкоматов посоветовали прислушаться к специалистам и при возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Главные условия — чтобы экипировка была легкой и совпадала по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Также в военкомате посоветовали обозначить свои вещи индивидуальными бирками во избежание путаницы. Ранее курганцам рассказали, что брать с собой на призывной пункт. Также гражданам, стоящим на военном учете, запретили выезд за пределы региона без разрешения военных комиссариатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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