Жителям Курганской области перечислили, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан и будет конфисковываться в военных частях. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военного комиссариата.
«Запрещены алкоголь, наркотики, таблетки различные психотропные», — прокомментировали в военкомате. Ограничения на индивидуальные средства защиты, одежду или вещи нет.
Также сотрудники военкоматов посоветовали прислушаться к специалистам и при возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Главные условия — чтобы экипировка была легкой и совпадала по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Также в военкомате посоветовали обозначить свои вещи индивидуальными бирками во избежание путаницы.
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Жителям Курганской области перечислили, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан и будет конфисковываться в военных частях. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военного комиссариата. «Запрещены алкоголь, наркотики, таблетки различные психотропные», — прокомментировали в военкомате. Ограничения на индивидуальные средства защиты, одежду или вещи нет. Также сотрудники военкоматов посоветовали прислушаться к специалистам и при возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Главные условия — чтобы экипировка была легкой и совпадала по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Также в военкомате посоветовали обозначить свои вещи индивидуальными бирками во избежание путаницы. Ранее курганцам рассказали, что брать с собой на призывной пункт. Также гражданам, стоящим на военном учете, запретили выезд за пределы региона без разрешения военных комиссариатов.