Что запрещено с собой брать в военную часть мобилизованным. Список

Курганцам запретили брать с собой в военную часть алкоголь и наркотики

26 сентября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

В курганском военкомате перечислили, что будут отбирать при осмотре в военной части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Курганской области перечислили, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан и будет конфисковываться в военных частях. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военного комиссариата. «Запрещены алкоголь, наркотики, таблетки различные психотропные», — прокомментировали в военкомате. Ограничения на индивидуальные средства защиты, одежду или вещи нет. Также сотрудники военкоматов посоветовали прислушаться к специалистам и при возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Главные условия — чтобы экипировка была легкой и совпадала по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Также в военкомате посоветовали обозначить свои вещи индивидуальными бирками во избежание путаницы. Ранее курганцам рассказали, что брать с собой на призывной пункт. Также гражданам, стоящим на военном учете, запретили выезд за пределы региона без разрешения военных комиссариатов.

Жителям Курганской области перечислили, что находится под категорическим запретом для мобилизованных граждан и будет конфисковываться в военных частях. Об этом URA.RU сообщили сотрудники военного комиссариата. «Запрещены алкоголь, наркотики, таблетки различные психотропные», — прокомментировали в военкомате. Ограничения на индивидуальные средства защиты, одежду или вещи нет. Также сотрудники военкоматов посоветовали прислушаться к специалистам и при возможности экипироваться самим согласно различным спискам. Главные условия — чтобы экипировка была легкой и совпадала по цветовой гамме с выдаваемым армейским обмундированием. Также в военкомате посоветовали обозначить свои вещи индивидуальными бирками во избежание путаницы. Ранее курганцам рассказали, что брать с собой на призывной пункт. Также гражданам, стоящим на военном учете, запретили выезд за пределы региона без разрешения военных комиссариатов.