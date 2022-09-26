26 сентября 2022

Пенсионерка из Мариуполя расплакалась на референдуме в Тюмени

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Общероссийский гражданский форум-2016. Москва, урна с бюллетнями, голосование
Референдум о присоединении к РФ прошел в Тюмени 27 сентября Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Беженка-пенсионерка из Мариуполя расплакалась во время референдума в присоединении ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей к РФ, который прошел 27 сентября в Тюмени. Об этом с избирательного участка передает корреспондент URA.RU.

«Женщина пенсионного возраста расплакалась. На мой вопрос о Мариуполе ответила, что даже не хочет вспоминать об этих событиях», — передает журналист. По его словам, она проголосовала за вхождение родной территории в состав России.

Ранее агентство писало, что 27 сентября в Тюмени началось очное голосование в рамках референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Избирательный участок для жителей указанных регионов, оказавшихся в Тюмени, открылся в молодежном театральном центре «Космос».

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Беженка-пенсионерка из Мариуполя расплакалась во время референдума в присоединении ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей к РФ, который прошел 27 сентября в Тюмени. Об этом с избирательного участка передает корреспондент URA.RU. «Женщина пенсионного возраста расплакалась. На мой вопрос о Мариуполе ответила, что даже не хочет вспоминать об этих событиях», — передает журналист. По его словам, она проголосовала за вхождение родной территории в состав России. Ранее агентство писало, что 27 сентября в Тюмени началось очное голосование в рамках референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Избирательный участок для жителей указанных регионов, оказавшихся в Тюмени, открылся в молодежном театральном центре «Космос».
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