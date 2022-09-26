Пенсионерка из Мариуполя расплакалась на референдуме в Тюмени

Беженка-пенсионерка из Мариуполя расплакалась во время референдума в присоединении ЛДНР, Харьковской и Запорожской областей к РФ, который прошел 27 сентября в Тюмени. Об этом с избирательного участка передает корреспондент URA.RU.
«Женщина пенсионного возраста расплакалась. На мой вопрос о Мариуполе ответила, что даже не хочет вспоминать об этих событиях», — передает журналист. По его словам, она проголосовала за вхождение родной территории в состав России.
Ранее агентство писало, что 27 сентября в Тюмени началось очное голосование в рамках референдума о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ. Избирательный участок для жителей указанных регионов, оказавшихся в Тюмени, открылся в молодежном театральном центре «Космос».
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