26 сентября 2022

Источник: губернатор Моор устроил ревизию питания мобилизованных

Губернатор Моор проверил условия содержания мобилизованных тюменцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, служба по контракту, контрактники
21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в РФ Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Тюменской области Александр Моор 27 сентября устроил ревизию питания и условий содержания мобилизованных тюменцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Губернатор прибыл на пункт сбора пополнения. Устроил ревизию питания, содержания и экипировки мобилизованных земляков», — рассказал инсайдер. О результатах проверки Моора пока не сообщается.

Агентство направило запрос в инфоцентр тюменского правительства. Ответ на него ожидается.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Согласно приказу первыми будут призваны граждане до 35 лет. На службу уже отправились военные из Тобольска и Ишима.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор 27 сентября устроил ревизию питания и условий содержания мобилизованных тюменцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Губернатор прибыл на пункт сбора пополнения. Устроил ревизию питания, содержания и экипировки мобилизованных земляков», — рассказал инсайдер. О результатах проверки Моора пока не сообщается. Агентство направило запрос в инфоцентр тюменского правительства. Ответ на него ожидается. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Согласно приказу первыми будут призваны граждане до 35 лет. На службу уже отправились военные из Тобольска и Ишима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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