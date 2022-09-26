Источник: губернатор Моор устроил ревизию питания мобилизованных

Губернатор Тюменской области Александр Моор 27 сентября устроил ревизию питания и условий содержания мобилизованных тюменцев. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.
«Губернатор прибыл на пункт сбора пополнения. Устроил ревизию питания, содержания и экипировки мобилизованных земляков», — рассказал инсайдер. О результатах проверки Моора пока не сообщается.
Агентство направило запрос в инфоцентр тюменского правительства. Ответ на него ожидается.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Согласно приказу первыми будут призваны граждане до 35 лет. На службу уже отправились военные из Тобольска и Ишима.
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