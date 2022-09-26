Депутат ГД готовит поправки по сохранению бизнеса мобилизованных

Времени, которое отводится на сборы, не хватает, чтобы поставить бизнес на паузу

27 сентября 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Времени на передачу бизнеса в управление партнерам или на постановку на паузу у многих просто нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Государственная дума РФ разработает поправки, позволяющие предпринимателям, попавшим под частичную мобилизацию успеть закрыть все вопросы, связанные с ведением бизнеса. Как сообщил в своем telegram-канале депутат от ЯНАО Дмитрий Погорелый, пока что время, которое закладывают военкоматы от вручения повестки до отправки в часть, не позволяет людям успеть закрыть ИП, свернуть или поставить на паузу бизнес. «Индивидуальный предприниматель сможет оформить доверенность на другое лицо, позволяющую вести от его имени дела как в бизнесе (с клиентами, контрагентами, арендодателями и т. п.), так и с налоговыми органами и финансовыми учреждениями», — написал ямальский политик, отметив, что проблема была озвучена на расширенном заседании фракции «Единая Россия» вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. По словам Погорелого, сейчас он углубленно работает над этими поправками. Депутат попросил писать в комментариях, какие еще моменты следует учесть при подготовке специальных поправок. Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках объявленной в России частичной мобилизации в ЯНАО на военную службу будут призваны 920 человек. В рамках поддержки граждан, призванных на службу, в регионе принято решение о выплате мобилизованным по 300 тысяч рублей единовременно, а услуги нотариусов сделали бесплатными (кроме сделок дарения и купли-продажи) — оплачивать мобилизованным при предъявлении повестки нужно только госпошлину. Частичная мобилизация была объявлена в рамках специальной военной операции начатой 24 февраля. Ее целью является защита мирного населения республик Донбасса от геноцида и убийств, совершаемых националистами при поддержке Киева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственная дума РФ разработает поправки, позволяющие предпринимателям, попавшим под частичную мобилизацию успеть закрыть все вопросы, связанные с ведением бизнеса. Как сообщил в своем telegram-канале депутат от ЯНАО Дмитрий Погорелый, пока что время, которое закладывают военкоматы от вручения повестки до отправки в часть, не позволяет людям успеть закрыть ИП, свернуть или поставить на паузу бизнес. «Индивидуальный предприниматель сможет оформить доверенность на другое лицо, позволяющую вести от его имени дела как в бизнесе (с клиентами, контрагентами, арендодателями и т. п.), так и с налоговыми органами и финансовыми учреждениями», — написал ямальский политик, отметив, что проблема была озвучена на расширенном заседании фракции «Единая Россия» вместе с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. По словам Погорелого, сейчас он углубленно работает над этими поправками. Депутат попросил писать в комментариях, какие еще моменты следует учесть при подготовке специальных поправок. Ранее URA.RU рассказывало, что в рамках объявленной в России частичной мобилизации в ЯНАО на военную службу будут призваны 920 человек. В рамках поддержки граждан, призванных на службу, в регионе принято решение о выплате мобилизованным по 300 тысяч рублей единовременно, а услуги нотариусов сделали бесплатными (кроме сделок дарения и купли-продажи) — оплачивать мобилизованным при предъявлении повестки нужно только госпошлину. Частичная мобилизация была объявлена в рамках специальной военной операции начатой 24 февраля. Ее целью является защита мирного населения республик Донбасса от геноцида и убийств, совершаемых националистами при поддержке Киева.