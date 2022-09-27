Свердловчанка пожаловалась, что мужа мобилизовали, пока он был на больничном

27 сентября 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Свердловчанина собираются с другими бойцами доставить в Ростов, сообщила Оксана Вагнер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) Оксана Вагнер заявила, что ее мужа с больной спиной мобилизовали и отправили самолетом в Ростов, пока у него еще не был закрыт больничный лист. Своей историей она поделилась во время разговора с журналистом URA.RU. «Мой муж был на больничном с остеохондрозом и с протрузией позвоночного диска, на уколах. Ему продлили больничный до 28 сентября. 23 сентября пришла повестка, 26 сентября должен был явиться в военкомат. Думали, там комиссия будет, но ее не было. Отправили вчера в Елань. До Елани не доехали, сказали там все переполнено, остановили их в Екатеринбурге. Мне муж звонит и говорит: „Сейчас везут на стрельбище, в два часа ночи будет самолет в Ростов“», — рассказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что мобилизованный не подписывал контракты, не проходил медкомиссию в военкомате. «[После мобилизации] нам автоматически закрыли больничный лист, хотя мы на уколах до сих пор, уколы с собой ему отправила, карту взял с собой медицинскую, там все есть: снимки МРТ, вообще все. А кому она теперь там нужна, если комиссии никакой там не будет?» — возмутилась Вагнер. Она обратилась к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, чтобы защитить права мужа. URA.RU направило запросы в пресс-службу ЦВО и в департамент информационной политики региона. Ответов на момент публикации не поступало. Ранее для ошибочно мобилизованных в Свердловской области ввели систему, при которой здоровье новобранцев проверяется дважды: в пункте сбора и в центре подготовки. Благодаря этому в регионе уже вернули двух мобилизованных с проблемами со здоровьем. Мерзлякова взяла на контроль работу военкоматов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. Спецоперация России на Украине начата 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения жизней русскоязычного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Краснотурьинска (Свердловская область) Оксана Вагнер заявила, что ее мужа с больной спиной мобилизовали и отправили самолетом в Ростов, пока у него еще не был закрыт больничный лист. Своей историей она поделилась во время разговора с журналистом URA.RU. «Мой муж был на больничном с остеохондрозом и с протрузией позвоночного диска, на уколах. Ему продлили больничный до 28 сентября. 23 сентября пришла повестка, 26 сентября должен был явиться в военкомат. Думали, там комиссия будет, но ее не было. Отправили вчера в Елань. До Елани не доехали, сказали там все переполнено, остановили их в Екатеринбурге. Мне муж звонит и говорит: „Сейчас везут на стрельбище, в два часа ночи будет самолет в Ростов“», — рассказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что мобилизованный не подписывал контракты, не проходил медкомиссию в военкомате. «[После мобилизации] нам автоматически закрыли больничный лист, хотя мы на уколах до сих пор, уколы с собой ему отправила, карту взял с собой медицинскую, там все есть: снимки МРТ, вообще все. А кому она теперь там нужна, если комиссии никакой там не будет?» — возмутилась Вагнер. Она обратилась к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой, чтобы защитить права мужа. URA.RU направило запросы в пресс-службу ЦВО и в департамент информационной политики региона. Ответов на момент публикации не поступало. Ранее для ошибочно мобилизованных в Свердловской области ввели систему, при которой здоровье новобранцев проверяется дважды: в пункте сбора и в центре подготовки. Благодаря этому в регионе уже вернули двух мобилизованных с проблемами со здоровьем. Мерзлякова взяла на контроль работу военкоматов. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября во время речи президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что в первую очередь будут мобилизованы те, кто имеет боевой опыт, служил в российской армии и получил соответствующую специальность. Спецоперация России на Украине начата 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения жизней русскоязычного населения.