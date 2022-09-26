В Свердловской области ввели новую систему, чтобы избежать ошибочной мобилизации

27 сентября 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Здоровье свердловских солдат будут проверять дважды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пункте сбора мобилизованных в поселке Елани, куда отправляют свердловчан, повторно проверяют здоровье прибывших, чтобы не допустить отправки в зону боевых действий бойцов с проблемами со здоровьем, которые не были выявлены на первой медкомиссии в призывном пункте. Об этом сообщил журналистам старший инспектор военно-учетного стола администрации Сухого Лога Владимир Малиновский. «[Получившие повестку] вернулись с призывного пункта сбора граждан в Богдановиче. Более тщательное медицинское обследование будет проведено уже непосредственно в Елани и часть призывников по состоянию здоровья также будут возвращены домой», — цитирует Малиновского telegram-канал муниципальной газеты Сухого Лога «Знамя Победы». Он отметил, что двое мобилизованных уже возвращены домой по состоянию здоровья. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просил исполняющего обязанности военного комиссара региона Сергея Чиркова тщательно проверять тех, кому пришла повестка на соответствие критериям. В частности, губернатор имел в виду здоровье мобилизованных, которое не позволяет им нести службу. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Те, кто имеет боевой опыт, проходил службу в армии РФ, а также имеет военно-учетную специальность, в первую очередь будут призваны в рамках частичной мобилизации. Спецоперация России на Украине была объявлена после усиления обстрелов войсками ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Власти РФ отмечали, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения республик. Фото: telegram-канал газеты «Знамя победы» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пункте сбора мобилизованных в поселке Елани, куда отправляют свердловчан, повторно проверяют здоровье прибывших, чтобы не допустить отправки в зону боевых действий бойцов с проблемами со здоровьем, которые не были выявлены на первой медкомиссии в призывном пункте. Об этом сообщил журналистам старший инспектор военно-учетного стола администрации Сухого Лога Владимир Малиновский. «[Получившие повестку] вернулись с призывного пункта сбора граждан в Богдановиче. Более тщательное медицинское обследование будет проведено уже непосредственно в Елани и часть призывников по состоянию здоровья также будут возвращены домой», — цитирует Малиновского telegram-канал муниципальной газеты Сухого Лога «Знамя Победы». Он отметил, что двое мобилизованных уже возвращены домой по состоянию здоровья. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просил исполняющего обязанности военного комиссара региона Сергея Чиркова тщательно проверять тех, кому пришла повестка на соответствие критериям. В частности, губернатор имел в виду здоровье мобилизованных, которое не позволяет им нести службу. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Те, кто имеет боевой опыт, проходил службу в армии РФ, а также имеет военно-учетную специальность, в первую очередь будут призваны в рамках частичной мобилизации. Спецоперация России на Украине была объявлена после усиления обстрелов войсками ВСУ территорий ДНР и ЛНР. Власти РФ отмечали, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения жизней русскоязычного населения республик.