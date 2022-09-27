В Екатеринбурге продолжится сезон электросамокатов, несмотря на снег

27 сентября 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Кикшеринг Whoosh возобновил работу после снега в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сезон электросамокатов продолжил работу после выпадшего снега в Екатеринбурге. Об этом рассказали в официальном сообществе кикшеринга Whoosh в соцсети «ВКонтакте». «Из соображений безопасности в городах, где выпадает первый снег и образуется наледь, ставим возможность аренды вушбайков на паузу. Сами самокаты при этом остаются на улицах — как только осадки сойдут вновь сделаем их доступными», — рассказали представители Whoosh. Утром 27 сентября екатеринбуржцы жаловались, что нет возможности взять самокат на прокат. На данный момент сервис аренды самокатов возобновил работу в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало, что 26 сентября в Екатеринбурге прошел снегопад. Управление МЧС России по Свердловской области рекомендовало жителям региона воздержаться от туристических поездок на природу.

Сезон электросамокатов продолжил работу после выпадшего снега в Екатеринбурге. Об этом рассказали в официальном сообществе кикшеринга Whoosh в соцсети «ВКонтакте». «Из соображений безопасности в городах, где выпадает первый снег и образуется наледь, ставим возможность аренды вушбайков на паузу. Сами самокаты при этом остаются на улицах — как только осадки сойдут вновь сделаем их доступными», — рассказали представители Whoosh. Утром 27 сентября екатеринбуржцы жаловались, что нет возможности взять самокат на прокат. На данный момент сервис аренды самокатов возобновил работу в Екатеринбурге. Ранее URA.RU сообщало, что 26 сентября в Екатеринбурге прошел снегопад. Управление МЧС России по Свердловской области рекомендовало жителям региона воздержаться от туристических поездок на природу.