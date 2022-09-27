Пермские власти объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию

Мобилизованные пермяки не проходят медкомиссию, потому что призываются не впервые

28 сентября 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

Если у призывника нет медицинской справки и не прослеживаются заболевания, то его не отправят на медкомиссию Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермяки, попавшие под частичную мобилизацию, не проходят медкомиссию, потому что призываются не впервые. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. «Военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории „годен“. Однако, если в настоящее время у него имеется справка об инвалидности или подтвержденных заболеваниях, которые не позволяют нести военную службу, ее необходимо предъявить в военкомате по прибытии повестки», — уточнили в Министерстве. Также, если у гражданина, подлежащего мобилизации, нет медицинской справки и визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется, то основания для отправки его на медкомиссию нет. С выявленными случаями нарушений законности призыва по частичной мобилизации Министерству поручено разбираться совместно с военным комиссариатом Пермского края. Во вторник, 27 сентября, со сборного пункта в Пермском крае отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

Пермяки, попавшие под частичную мобилизацию, не проходят медкомиссию, потому что призываются не впервые. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. «Военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории „годен“. Однако, если в настоящее время у него имеется справка об инвалидности или подтвержденных заболеваниях, которые не позволяют нести военную службу, ее необходимо предъявить в военкомате по прибытии повестки», — уточнили в Министерстве. Также, если у гражданина, подлежащего мобилизации, нет медицинской справки и визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется, то основания для отправки его на медкомиссию нет. С выявленными случаями нарушений законности призыва по частичной мобилизации Министерству поручено разбираться совместно с военным комиссариатом Пермского края. Во вторник, 27 сентября, со сборного пункта в Пермском крае отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.