Пермские власти объяснили, почему мобилизованные не проходят медкомиссию

Пермяки, попавшие под частичную мобилизацию, не проходят медкомиссию, потому что призываются не впервые. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«Военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории „годен“. Однако, если в настоящее время у него имеется справка об инвалидности или подтвержденных заболеваниях, которые не позволяют нести военную службу, ее необходимо предъявить в военкомате по прибытии повестки», — уточнили в Министерстве.
Также, если у гражданина, подлежащего мобилизации, нет медицинской справки и визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется, то основания для отправки его на медкомиссию нет. С выявленными случаями нарушений законности призыва по частичной мобилизации Министерству поручено разбираться совместно с военным комиссариатом Пермского края.
Во вторник, 27 сентября, со сборного пункта в Пермском крае отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
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Пермяки, попавшие под частичную мобилизацию, не проходят медкомиссию, потому что призываются не впервые. Об этом URA.RU рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. «Военнослужащие, пребывающие в запасе или уволенные в запас, относятся к категории „годен“. Однако, если в настоящее время у него имеется справка об инвалидности или подтвержденных заболеваниях, которые не позволяют нести военную службу, ее необходимо предъявить в военкомате по прибытии повестки», — уточнили в Министерстве. Также, если у гражданина, подлежащего мобилизации, нет медицинской справки и визуально не прослеживаются заболевания, на которые он жалуется, то основания для отправки его на медкомиссию нет. С выявленными случаями нарушений законности призыва по частичной мобилизации Министерству поручено разбираться совместно с военным комиссариатом Пермского края. Во вторник, 27 сентября, со сборного пункта в Пермском крае отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.