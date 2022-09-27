27 сентября 2022
26 сентября 2022

Под Курганом продают коттедж с собственным кинотеатром в подвале. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
На участке находится гараж на три автомобиля и зона барбекю Фото:

В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с собственным кинотеатром в подвале. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito.

«Коттедж новый, готовый к проживанию. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном и местом для хранения заготовок», — написано в объявлении.

Владелец рассказывает, что в доме практически не жили. Площадь коттеджа составляет 486 квадратных метров. На территории участка размещаются основной дом и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха. Коттедж продают за 19 199 999 рублей.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом продают коттедж по цене аналогичного в Турции. Трехэтажный дом в Балках сравнили с виллой в Анталье.

Коттедж площадью 480 квадратных метров продают за 19 199 999 рублей

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В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с собственным кинотеатром в подвале. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito. «Коттедж новый, готовый к проживанию. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном и местом для хранения заготовок», — написано в объявлении. Владелец рассказывает, что в доме практически не жили. Площадь коттеджа составляет 486 квадратных метров. На территории участка размещаются основной дом и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха. Коттедж продают за 19 199 999 рублей. Ранее URA.RU писало, что под Курганом продают коттедж по цене аналогичного в Турции. Трехэтажный дом в Балках сравнили с виллой в Анталье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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