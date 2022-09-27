Под Курганом продают коттедж с собственным кинотеатром в подвале. Скрин

28 сентября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

На участке находится гараж на три автомобиля и зона барбекю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с собственным кинотеатром в подвале. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito. «Коттедж новый, готовый к проживанию. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном и местом для хранения заготовок», — написано в объявлении. Владелец рассказывает, что в доме практически не жили. Площадь коттеджа составляет 486 квадратных метров. На территории участка размещаются основной дом и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха. Коттедж продают за 19 199 999 рублей. Ранее URA.RU писало, что под Курганом продают коттедж по цене аналогичного в Турции. Трехэтажный дом в Балках сравнили с виллой в Анталье. Коттедж площадью 480 квадратных метров продают за 19 199 999 рублей Объявление с сайта Avito

В Кетовском районе под Курганом продают коттедж с собственным кинотеатром в подвале. Объявление о продаже выставлено на сайте Avito. «Коттедж новый, готовый к проживанию. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном и местом для хранения заготовок», — написано в объявлении. Владелец рассказывает, что в доме практически не жили. Площадь коттеджа составляет 486 квадратных метров. На территории участка размещаются основной дом и банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха. Коттедж продают за 19 199 999 рублей. Ранее URA.RU писало, что под Курганом продают коттедж по цене аналогичного в Турции. Трехэтажный дом в Балках сравнили с виллой в Анталье.