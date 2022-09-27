«Известия»: банки дадут россиянам средство защиты от мошенников

28 сентября 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

Банки будут запрашивать подтверждение мобильного номера при онлайн-операциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 октября клиенты банков будут сами устанавливать запрет и ограничения на онлайн-операции для защиты от мошенников. Указ об этом подписали в Центробанке. «Банки будут предотвращать денежные переводы, совершаемые без согласия граждан. Для этого клиент должен самостоятельно выбрать ограничения, которые он хочет наложить, чтобы избежать мошенничества. Установить запрет можно как на все онлайн-операции, так и на отдельные услуги, например переводы, кредитование», — сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Пользователи смогут ограничить максимальную сумму одной транзакции и лимит на определенный срок. Для этого нужно написать заявление в банке. В качестве дополнительной защиты с 1 октября банки будут проводить идентификацию устройств, с которых совершены онлайн-операции. Организации будут проверять электронный адрес почты клиента, на который отправляют уведомления и справки об операциях. Банки будут запрашивать подтверждение мобильного номера клиента при совершении операций в мобильном приложении. По информации Банка России, в прошлом году выросло количество и объем операций, совершенных без согласия клиента. Объем операций в 2021 году достиг 13,5 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в 2020 году. Количество операций увеличилось с 773 тысяч до 1,035 миллионов.

С 1 октября клиенты банков будут сами устанавливать запрет и ограничения на онлайн-операции для защиты от мошенников. Указ об этом подписали в Центробанке. «Банки будут предотвращать денежные переводы, совершаемые без согласия граждан. Для этого клиент должен самостоятельно выбрать ограничения, которые он хочет наложить, чтобы избежать мошенничества. Установить запрет можно как на все онлайн-операции, так и на отдельные услуги, например переводы, кредитование», — сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Пользователи смогут ограничить максимальную сумму одной транзакции и лимит на определенный срок. Для этого нужно написать заявление в банке. В качестве дополнительной защиты с 1 октября банки будут проводить идентификацию устройств, с которых совершены онлайн-операции. Организации будут проверять электронный адрес почты клиента, на который отправляют уведомления и справки об операциях. Банки будут запрашивать подтверждение мобильного номера клиента при совершении операций в мобильном приложении. По информации Банка России, в прошлом году выросло количество и объем операций, совершенных без согласия клиента. Объем операций в 2021 году достиг 13,5 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в 2020 году. Количество операций увеличилось с 773 тысяч до 1,035 миллионов.