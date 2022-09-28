Малышева назвала необычные причины боли в глазах

Малышева: боль в глазах бывает признаком глаукомы и герпеса

28 сентября 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Офтальмолог посоветовал обратиться к врачу при признаках глаукомы Фото: Илья Московец © URA.RU Сильная боль в глазах может указывать на приступ глаукомы, герпес или кластерную головную боль. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева. «Мы привыкли к тому, что герпес — это простуда на губе. Однако медики объяснили, что герпес также может оказаться на глазу», — заявила Малышева в программе «Жить здорово» на Первом канале. Также боль в глазах может указывать на кластерную головную боль. Малышева посоветовала в такой ситуации пользоваться кислородным баллончиком. Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что боль в глазах может говорить и о приступе глаукомы. В таком случае нужна срочная помощь врача, заявил он. «При этом пациент ощущает боль в глазу, боль отдает в теменную область головы, появляется тошнота, рвота, головная боль и красные глаза», — отметил он. Ранее семейный врач Валентин Шишкин сообщил URA.RU, что симптомами кластерной головной боли является односторонне покраснение глаза, выраженная головная боль в одной стороне и боль в глазу по типу глаукомы. По его словам, это связано с нарушением чувствительности рецепторов к оксиду азота.

Сильная боль в глазах может указывать на приступ глаукомы, герпес или кластерную головную боль. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева. «Мы привыкли к тому, что герпес — это простуда на губе. Однако медики объяснили, что герпес также может оказаться на глазу», — заявила Малышева в программе «Жить здорово» на Первом канале. Также боль в глазах может указывать на кластерную головную боль. Малышева посоветовала в такой ситуации пользоваться кислородным баллончиком. Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что боль в глазах может говорить и о приступе глаукомы. В таком случае нужна срочная помощь врача, заявил он. «При этом пациент ощущает боль в глазу, боль отдает в теменную область головы, появляется тошнота, рвота, головная боль и красные глаза», — отметил он. Ранее семейный врач Валентин Шишкин сообщил URA.RU, что симптомами кластерной головной боли является односторонне покраснение глаза, выраженная головная боль в одной стороне и боль в глазу по типу глаукомы. По его словам, это связано с нарушением чувствительности рецепторов к оксиду азота.